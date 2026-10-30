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閱讀數學／龍安寺的虎帶子渡河（一）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
龍安寺方丈庭園。圖／維基百科
龍安寺方丈庭園。圖／維基百科

許多人去京都，應該會造訪龍安寺，欣賞列入世界遺產的枯山水庭園。不過你知道嗎，這座庭園還有一個別稱——虎之子渡し之庭（母虎帶子渡河之庭）：母虎帶著三隻幼虎過河，其中一隻兇猛的「彪」會吃掉其他幼虎，母虎該如何安排渡河順序，才能讓所有孩子安全抵達對岸？

原來枯山水庭園裡竟然藏了一個數學謎題！可是，等等，庭園裡 15 塊石頭散落在白砂之上，分成 5-2-3-2-3 五組。就算把河流和小船都算進去，怎麼也湊不出 15 這個數字。這個傳說到底是怎麼回事？

⠀⠀

首先，龍安寺建立於1450年。兩百多年後的江戶時期《東西歷覽記》便記載了龍安寺庭園暗藏「老虎渡河」的故事。有趣的是，書中記載「方丈ノ庭二石九ツアリ」，意思是「方丈庭園裡有九顆石頭」，跟現在的15顆不一樣。雖然9顆還是很難跟謎題中，1隻虎媽媽3個孩子的數量對上，但至少我們會知道，石頭的數量隨著時間，寺院改建有所不同。

現在的 15 顆石頭，有人說代表「七五三」（日本傳統中象徵吉祥的數字組合），有人說象徵禪意的「空」——無論從哪個角度看，你永遠只能看到 14 顆。事實上，如果你上網找資料，你會發現龍安寺庭園裡有非常多跟數學相關的傳說、謎題，甚至還有一本專書

《謎深き庭 龍安寺石庭：十五の石をめぐる五十五の推理》

暫時放下這條有趣的支線任務。回到今天的重點：先前，我們提到，阿爾琴在他的《磨練青年的難題》中介紹了「渡河問題」。我當時就一直很好奇，一個在歐洲，西元八世紀的數學問題，是怎麼飄洋過海，出現在700年後的日本寺院中呢？

（未完待續）

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賴以威（數感實驗室）

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