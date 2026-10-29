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科學人／可隱藏的刺青！紫外光下才現形 還能簡單消除改畫別款

科學人／ 文‧郭毓璞
圖／gemini依據內文生成示意圖
圖／gemini依據內文生成示意圖

許多刺青愛好者來到準備享受日式溫泉，卻會在浴場門口被擋下，因為傳統紋身被連結到幫派歷史，就算刺的是可愛貓咪也難逃被拒門外的命運。但如果刺青能像電燈一樣自由開關，這項困擾或許走入歷史。美國科羅拉多大學波爾德分校科學家帶來全新解法，讓刺在皮下的圖案不再是不可逆的烙印。

照光就能變色！可開關的全彩墨水

由材料科學家布倫斯（Carson J. Bruns）率領的團隊於《物質與光》（Matter & Light）期刊發表名為PhotoTat的墨水系統。這套技術打破傳統刺青刻印後無法變更的鐵律，讓皮膚上的彩色圖案能在不同波長光線照射下呈現、消失甚至重新寫入。

數千年來，傳統刺青將色料植入真皮層（dermis）達到永久留存，雖然近年有過暫時性刺青貼紙，但質感與耐用度無法比擬真實刺青。PhotoTat將光致變色分子鑲嵌於皮下，色素顆粒永久留存於真皮，但視覺效果可隨光線控制，替人體藝術與醫療標記帶來全新選擇。

在紫外線照射下現行的新型刺青。圖／Matter & Light, Bruns et al. 2026
在紫外線照射下現行的新型刺青。圖／Matter & Light, Bruns et al. 2026

奈米膠囊裝載化學分子，連AI都參與實驗設計

研究人員將二芳基乙烯（diarylethene）光致變色染料封裝進直徑100至500奈米的聚甲基丙烯酸甲酯（poly(methyl methacrylate)，PMMA）奈米顆粒中，調配出藍色、洋紅色與黃色三種基礎墨水。使用365nm波長紫外線LED照射2至3秒即可顯色，塗抹SPF30防曬乳則能阻斷紫外線反應使之「完全隱形」。論文中，團隊在矽膠皮膚模型與肉舖購買的豬皮上測試成功，布倫斯甚至在自己腿上刺了魚鱗圖案，進行長達2.2年的自我實驗。值得一提的是，團隊還使用生成式AI Claude協助編寫LaTeX代碼與影像分析程式。

布倫斯看著腿上運作超過兩年的魚鱗圖案感歎：「我比起從專業刺青師那裡刺的幾十個刺青，更喜歡這些刺青；因為它們是我自己的作品，也是我的實驗室筆記本。最讓我興奮的是，PhotoTat是一種能變成你想像得到樣貌的各種刺青。」英國倫敦帝國學院化學工程師耶蒂森（Ali Yetisen）評論：「這太酷了，你可以移除它，甚至可以重繪它。」

布倫斯（Carson Bruns）自己腳上就有一個能用光線開關的光控刺青。圖／Matter & Light, Bruns et al. 2026
布倫斯（Carson Bruns）自己腳上就有一個能用光線開關的光控刺青。圖／Matter & Light, Bruns et al. 2026

一瓶百美元的材料技術，何時能普及？

這項技術正由新創公司Hyprskin推進商品化，先前公司推出的單色紫墨水Magic Ink售價每小瓶高達100美元。然而全彩系統仍面臨瓶頸：藍色染料多次切換後會產生光疲勞（photofatigue）殘留紫色，且缺乏真正青色（cyan）與白色通道，生產成本亦居高不下。而除了藝術和自我彰顯用途，它也能做為癌症放射性治療的定位標記，讓患者結束療程後不再帶著傷痕生活。

資料來源：

1.Bruns, C. J., Stockton, M., Gardner, E., & Kwon, H. (2026). Programmable pigments: Multicolor photochromic nanoparticle inks for rewritable intradermal smart tattoos. Matter & Light, 1, 100119. https://doi.org/10.1016/j.matlit.2026.100119

2.Chemists create full-color tattoos that can turn on and off

3.Cool chemistry trick allows new tattoos to 'turn on and off'

4.Tattoos could be turned on and off with light | New Scientist

延伸閱讀

（本文出自2026.10.10《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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