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科學人／奧德修斯的難兄難弟？地中海發現史上最古老沉船

科學人／ 文‧郭毓璞
圖／Hakan Oniz/Akdeniz University
圖／Hakan Oniz/Akdeniz University

好萊塢史詩大片《奧德賽》（Odyssey）以寫實的拍攝手法重現壯闊的史詩，描述主角奧德修斯率領艦隊從特洛伊（Troy）返航，不信邪的他選擇與主帥不同的航道，整隊人在地中海迷航漂流，死傷無數，僅剩他一人回到家。奧德賽的故事純屬荷馬虛構，但近期土耳其近海發現的一批古老商船沉沒遺留的貨物，讓人不由得再次神遊大螢幕中那場遠征與迷航。雖然這艘船的推測年代比史詩記載的特洛伊戰爭還要早了一千多年，好巧不巧的是，它沉沒前很可能正昂首航向特洛伊城。

4700前的沉船有望刷新水下考古紀錄

土耳其阿克登尼茲大學（Akdeniz University）學者歐尼茲（Hakan Öniz）領軍的水下考古團隊，在凱科瓦島（Kekova Island）近海30公尺深處發現這艘推測長約10公尺的古代商船。經過鑑定，沉船年代落在西元前2700年至前2400年間，也就是距今約4400到4700年。這個時間有多遙遠？當這艘船在海面翻覆時，埃及人甚至才剛開始堆砌吉薩大金字塔！這項發現可能打破了希臘多科斯島（Dokos）沉船保持多年的4200年前的紀錄，榮登目前人類發現最古老的水下考古遺址。

殘骸位於水面下約 30公尺深處。圖／土耳其文化部
殘骸位於水面下約 30公尺深處。圖／土耳其文化部

「陶罐輪廓」揭開海底時光膠囊

要在海水泡了五千年的地盤尋寶可不容易，木造船身早就腐爛乾淨。歐尼茲團隊靠散落海床的30多個雙耳罐（amphora）與3個石錨為定年重要依據。考古學家發現這些罐子有側把手和平底設計，跟埃及與黎凡特（Levant）地區早期青銅時代陶器一模一樣。當時商人還沒改用好堆疊的尖底胡蘿蔔形陶罐，這批平底罐記錄了人類早期海事貿易的樣貌。歐尼茲斬釘截鐵地表示：「比較裝飾技法後，我們可以肯定說我們發現的殘跡百分之百屬於早期青銅時代產物。」

潛水員發現了三個石錨，當年的船隻在長途航行時會攜帶備用錨。圖／Hakan Öniz
潛水員發現了三個石錨，當年的船隻在長途航行時會攜帶備用錨。圖／Hakan Öniz

採樣的黏土分析顯示罐子產自約旦河谷，證明貨物確實跨越了整個東地中海。澳洲麥覺理大學考古學家索瓦達（Karin Sowada）檢視被打撈上岸的完好陶罐時甚至驚呼：「我看到差點暈倒。我無法相信能看到這麼多殘留物。這上面不只是斑點，還有很多物質仍然留存。」團隊分析，罐裡裝著葡萄酒、橄欖油或樹脂，甚至有罐子帶有小孔，疑似是水手在船上製作起司的證據。歐尼茲感嘆：「我們是近五千年來第一批觸碰這些物件的人類。我總是忍不住想著那群海員、製造甕的工匠、把甕扛到船上的人，還有在岸上等著丈夫的婦女，而他們不幸無法回家。」

在水下沉睡數千年後，這些脆弱的文物現正被仔細保存處理。圖／Hakan Öniz
在水下沉睡數千年後，這些脆弱的文物現正被仔細保存處理。圖／Hakan Öniz

沒辦法碳同位素定年算數嗎？

雖然歐尼茲滿懷信心，但部分同行依然保持審慎。英國愛丁堡大學考古學者韓德森（Jon Henderson）提醒，陶器造型在歷史上可能沿用很久，且現場沒有留下一絲有機木材能做放射性碳同位素定年。他強調要看到團隊在期刊正式發表論文才願意冠上最古老之銜。

然而這仍難掩此發現的歷史份量，韓德森表示：「最讓我興奮的不是這艘沉船可能比前一艘古船早一兩個世紀，而是我們正看著一幅超過四千年前地中海貿易的快照。」目前打撈出水的文物已送往安塔利亞（Antalya）進行保護，分析完畢後將在新博物館展出。這艘沒有留下一塊木板的沉船，用一堆堅固的陶罐證明：早在荷馬傳誦《奧德賽》一千年以前，希臘人就已經冒著風浪在海上「奧德賽」了。

資料來源：

1.Ancient shipwreck discovered off Turkey claimed to be world's oldest | New Scientist

2.World's oldest shipwreck found off Kekova Island in Turkey

3.World’s oldest shipwreck found off coast of Turkey | CNN

延伸閱讀

（本文出自2026.10.15《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌 地中海 奧德修斯 迷航

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