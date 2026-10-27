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【英語解憂室】There 後面用 is/are 還是 has/have？別再被「有」騙了！
There 句型看似簡單，卻是英文中很容易選錯動詞的句型之一。想表達「有某人或某物」時，許多人會在 is/are 跟 has/have 之間猶豫，甚至因為中文的「有」而直接選用 has/have。其實，There is/are 是用來表示「某人或某物存在」的常見句型；has/have 則多半用來表示某人或某物「擁有」某樣東西，兩者的意思和用法並不相同。
另外，There 雖然放在句首，卻不是判斷動詞的唯一線索；句子後面的名詞才是理解句意的重要關鍵。只要先弄清楚句子是在表達「存在」還是「擁有」，就能減少選字時的混淆，讓英文句子更自然、更正確。現在，跟著 Yvonne 老師一起來破解 There 句型吧！
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