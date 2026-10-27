好讀周報／太空人待半年老化10至20年？迷你心臟、大腦送上太空解謎

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國西奈山伊坎醫學院研究團隊與美國太空總署（NASA）、航太科技公司「Space Tango」合作，將人工培養的迷你心臟及腦部組織模型送上太空。這批實驗材料跟著太空探索科技公司（SpaceX）的CRS-35貨運任務，於美東時間15日抵達國際太空站，研究人員將觀察太空環境對心臟與大腦組織的影響。

西奈山伊坎醫學院外科助理教授薩克斯（David Sachs）表示，「如果人類未來要在太空生活和工作，就必須了解太空環境對人體的影響。」太空研究不僅攸關太空人的健康，也有助於了解地球上人體老化與心血管疾病的發展，為未來治療方式提供研究方向。

太空站中的微重力環境與地球不同，人體組織受到的作用也會改變，加上太空輻射等因素，可能影響細胞及器官功能。西奈山外科副教授科斯塔（Kevin Costa）指出，太空人在太空環境停留6個月，老化情況相當於地球上的10年至20年，研究人員希望找出這些變化的原因，進一步了解太空飛行對人體健康的影響。

這次實驗將使用最多16個持續跳動的心血管類器官（organoid），研究團隊將在名為「CubeLab」的設備中觀察它們的訊號、組織反應及功能變化，了解心臟與血管在微重力環境中如何運作。該團隊2023年曾將心肌細胞送上太空，這次將進一步研究更接近組織層次的變化。類器官是利用幹細胞培養，模擬人體部分組織特徵的微模型。

另一項實驗使用迷你腦組織模型「miBrain」，由病患的幹細胞培養而成，包含神經元、神經膠質細胞、免疫細胞及血管等成分，可模擬部分人類腦組織的特徵。科學家將觀察腦細胞在太空環境中的變化，並研究與神經退化性疾病風險相關的基因，了解基因差異是否會影響腦組織對太空環境的反應。

這項研究不只攸關太空任務與旅行，科學家更希望了解心臟和腦組織如何受到環境影響，以期未來也能為心血管疾病、阿茲海默症及帕金森氏症等疾病研究提供線索。