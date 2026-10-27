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好讀周報／太空人待半年老化10至20年？迷你心臟、大腦送上太空解謎

聯合報／ 好讀周報
研究人員在無菌操作台內，以微量滴管處理培養皿中的樣本。（圖／ABC News）
研究人員在無菌操作台內，以微量滴管處理培養皿中的樣本。（圖／ABC News）

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國西奈山伊坎醫學院研究團隊與美國太空總署（NASA）、航太科技公司「Space Tango」合作，將人工培養的迷你心臟及腦部組織模型送上太空。這批實驗材料跟著太空探索科技公司（SpaceX）的CRS-35貨運任務，於美東時間15日抵達國際太空站，研究人員將觀察太空環境對心臟與大腦組織的影響。

西奈山伊坎醫學院外科助理教授薩克斯（David Sachs）表示，「如果人類未來要在太空生活和工作，就必須了解太空環境對人體的影響。」太空研究不僅攸關太空人的健康，也有助於了解地球上人體老化與心血管疾病的發展，為未來治療方式提供研究方向。

太空站中的微重力環境與地球不同，人體組織受到的作用也會改變，加上太空輻射等因素，可能影響細胞及器官功能。西奈山外科副教授科斯塔（Kevin Costa）指出，太空人在太空環境停留6個月，老化情況相當於地球上的10年至20年，研究人員希望找出這些變化的原因，進一步了解太空飛行對人體健康的影響。

這次實驗將使用最多16個持續跳動的心血管類器官（organoid），研究團隊將在名為「CubeLab」的設備中觀察它們的訊號、組織反應及功能變化，了解心臟與血管在微重力環境中如何運作。該團隊2023年曾將心肌細胞送上太空，這次將進一步研究更接近組織層次的變化。類器官是利用幹細胞培養，模擬人體部分組織特徵的微模型。

另一項實驗使用迷你腦組織模型「miBrain」，由病患的幹細胞培養而成，包含神經元、神經膠質細胞、免疫細胞及血管等成分，可模擬部分人類腦組織的特徵。科學家將觀察腦細胞在太空環境中的變化，並研究與神經退化性疾病風險相關的基因，了解基因差異是否會影響腦組織對太空環境的反應。

這項研究不只攸關太空任務與旅行，科學家更希望了解心臟和腦組織如何受到環境影響，以期未來也能為心血管疾病、阿茲海默症及帕金森氏症等疾病研究提供線索。

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伯努利（Amir Pnueli,1941~2009）於1996年獲頒圖靈獎，表彰他把時間邏輯（temporal logic）引入計算機科學的開創性成果，以及對程式和系統驗證有傑出貢獻。今日半導體的晶圓製造商都採用時間邏輯軟體來驗證幾百萬個電晶體是否按照設計進行計算，程式設計師使用時間邏輯來大幅減少軟體中的錯誤。伯努利把哲學家對時間、邏輯和自由意志的探索，轉化為驗證計算機可靠性的關鍵技術，這是人文及科技融合的最佳範例。 伯努利出生於以色列納哈拉爾。他在人文學科和數學方面都表現優異，而他決定專注於數學，於1962年畢業於以色列理工學院。 1974年伯努利在特拉維夫大學創立了計算機科學系，擔任系主任，直到1980年。在那段時期，他深入研究邏輯和演繹方法。在訪問美國賓州大學的期間，他讀到紐西蘭哲學家普賴爾（Arthur Prior）的著作。普賴爾指出，人說話的真正意思會隨著時空環境變化。計算機的操作必須以大致相同的方式，適應同一環境在不同時間點的狀況。如果硬碟正忙於為另一個程式讀取數據，則必須等待把數據寫入硬碟的命令。伯努利意識到，這種邏輯實際上非常適合計算機科學。換言之，可以把普賴爾的人

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