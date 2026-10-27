好讀周報／消除全美「圖書荒漠」！21歲女大生捐逾9萬本童書 獲富比世、萊雅肯定

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國青年社會企業家拉妮亞．祖里（Rania Zuri）創辦非營利組織「LiTEArary Society」，多年來致力消除學齡前幼童難以取得書籍的「圖書荒漠」（book deserts），迄今已向全美50州、超過9萬1000名學齡前弱勢兒童捐贈價值超過100萬美元（約新台幣3253萬元）的全新童書。

青少年主導的「LiTEArary Society」不僅是全球規模最大的同類型青年非營利組織，也讓祖里榮獲富比世雜誌、萊雅等企業獎項的肯定。

祖里接受專訪時表示，就讀中學時曾到一個國際非營利組織擔任志工，為青少女設立小型圖書館，當地多數女孩從未真正擁有過一本書。

祖里回到美國後，得知美國有數百萬名兒童同樣缺乏書籍閱讀，因此創辦「LiTEArary Society」，LiTEArary是她自創的諧音雙關語，源於她喜歡喝茶（tea）並與同好討論文學（literary）；該組織的超過1.5萬名成員分布在四大洲、12個國家，成員每月聚會兩次，規畫幼兒識字公益活動並喝茶討論經典文學作品。

祖里說：「對我而言，創業就是想出創新的方法，解決現實世界的問題或滿足某種需求。」

她透露，創業初期屢遭拒絕，但「我學會不接受『不』這個答案，無論遇到什麼障礙，都要堅持下去」。

富比世雜誌報導，祖里2022年就讀西維吉尼亞州高中三年級時，捐贈約7000本新書給全州兒童，並走訪每一個郡，親自拜會「啟蒙計畫」（Head Start）的主任與孩童。啟蒙計畫是美國政府1965年以來，為貧窮線以下家庭兒童設立的學前教育計畫。

2022年夏季，LiTEArary Society又捐贈2000多本新書給美國南部數州啟蒙計畫的移民兒童，以及印度鄉村及耶路撒冷的一家孤兒院。祖里當時說：「我們希望讓這成為青年運動，讓更多人認識遍布各地的圖書荒漠。」

2022年4月，祖里與西維吉尼亞州聯邦參議員卡皮托（Shelley Capito）在華府會面，討論幼兒識字議題並共同撰寫參院決議案，設立全國性紀念日。該決議案後來在參院過關，確立10月20日為「全國幼兒識字意識日」，祖里成為美國史上最年輕的參院決議案作者。

祖里的成就備受肯定，2022年入選富比世「讓世界更美好的六位青少年」，2024年成為富比世30歲以下精英榜上最年輕的執行長；2023年獲頒「黛安娜獎」，並在「國際女童日」於白宮獲當時的第一夫人吉兒．拜登表揚為「引領改變的女孩」，2024年贏得萊雅巴黎「值得稱頌女性」的頭銜。

祖里高中畢業時，獲得美國高中畢業生最高榮譽的「美國總統學者獎」及許多獎學金，現年21歲的她正就讀史丹佛大學管理科學與工程學系。