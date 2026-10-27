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好讀周報／消除全美「圖書荒漠」！21歲女大生捐逾9萬本童書 獲富比世、萊雅肯定

聯合報／ 好讀周報
祖里致力送新書給學齡前弱勢幼童，希望他們從小培養閱讀習慣，並有機會透過學習翻轉人生。（圖／LiTEArary Society IG）
祖里致力送新書給學齡前弱勢幼童，希望他們從小培養閱讀習慣，並有機會透過學習翻轉人生。（圖／LiTEArary Society IG）

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國青年社會企業家拉妮亞．祖里（Rania Zuri）創辦非營利組織「LiTEArary Society」，多年來致力消除學齡前幼童難以取得書籍的「圖書荒漠」（book deserts），迄今已向全美50州、超過9萬1000名學齡前弱勢兒童捐贈價值超過100萬美元（約新台幣3253萬元）的全新童書

青少年主導的「LiTEArary Society」不僅是全球規模最大的同類型青年非營利組織，也讓祖里榮獲富比世雜誌、萊雅等企業獎項的肯定。

祖里接受專訪時表示，就讀中學時曾到一個國際非營利組織擔任志工，為青少女設立小型圖書館，當地多數女孩從未真正擁有過一本書。

祖里回到美國後，得知美國有數百萬名兒童同樣缺乏書籍閱讀，因此創辦「LiTEArary Society」，LiTEArary是她自創的諧音雙關語，源於她喜歡喝茶（tea）並與同好討論文學（literary）；該組織的超過1.5萬名成員分布在四大洲、12個國家，成員每月聚會兩次，規畫幼兒識字公益活動並喝茶討論經典文學作品。

祖里說：「對我而言，創業就是想出創新的方法，解決現實世界的問題或滿足某種需求。」

她透露，創業初期屢遭拒絕，但「我學會不接受『不』這個答案，無論遇到什麼障礙，都要堅持下去」。

富比世雜誌報導，祖里2022年就讀西維吉尼亞州高中三年級時，捐贈約7000本新書給全州兒童，並走訪每一個郡，親自拜會「啟蒙計畫」（Head Start）的主任與孩童。啟蒙計畫是美國政府1965年以來，為貧窮線以下家庭兒童設立的學前教育計畫。

2022年夏季，LiTEArary Society又捐贈2000多本新書給美國南部數州啟蒙計畫的移民兒童，以及印度鄉村及耶路撒冷的一家孤兒院。祖里當時說：「我們希望讓這成為青年運動，讓更多人認識遍布各地的圖書荒漠。」

2022年4月，祖里與西維吉尼亞州聯邦參議員卡皮托（Shelley Capito）在華府會面，討論幼兒識字議題並共同撰寫參院決議案，設立全國性紀念日。該決議案後來在參院過關，確立10月20日為「全國幼兒識字意識日」，祖里成為美國史上最年輕的參院決議案作者。

祖里的成就備受肯定，2022年入選富比世「讓世界更美好的六位青少年」，2024年成為富比世30歲以下精英榜上最年輕的執行長；2023年獲頒「黛安娜獎」，並在「國際女童日」於白宮獲當時的第一夫人吉兒．拜登表揚為「引領改變的女孩」，2024年贏得萊雅巴黎「值得稱頌女性」的頭銜。

祖里高中畢業時，獲得美國高中畢業生最高榮譽的「美國總統學者獎」及許多獎學金，現年21歲的她正就讀史丹佛大學管理科學與工程學系。

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伯努利（Amir Pnueli,1941~2009）於1996年獲頒圖靈獎，表彰他把時間邏輯（temporal logic）引入計算機科學的開創性成果，以及對程式和系統驗證有傑出貢獻。今日半導體的晶圓製造商都採用時間邏輯軟體來驗證幾百萬個電晶體是否按照設計進行計算，程式設計師使用時間邏輯來大幅減少軟體中的錯誤。伯努利把哲學家對時間、邏輯和自由意志的探索，轉化為驗證計算機可靠性的關鍵技術，這是人文及科技融合的最佳範例。 伯努利出生於以色列納哈拉爾。他在人文學科和數學方面都表現優異，而他決定專注於數學，於1962年畢業於以色列理工學院。 1974年伯努利在特拉維夫大學創立了計算機科學系，擔任系主任，直到1980年。在那段時期，他深入研究邏輯和演繹方法。在訪問美國賓州大學的期間，他讀到紐西蘭哲學家普賴爾（Arthur Prior）的著作。普賴爾指出，人說話的真正意思會隨著時空環境變化。計算機的操作必須以大致相同的方式，適應同一環境在不同時間點的狀況。如果硬碟正忙於為另一個程式讀取數據，則必須等待把數據寫入硬碟的命令。伯努利意識到，這種邏輯實際上非常適合計算機科學。換言之，可以把普賴爾的人

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