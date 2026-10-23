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閱讀數學／阿爾琴的數學遊戲（三）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
圖／AI生成
圖／AI生成

上週我們介紹了阿爾琴寫了一本《磨練青年的難題》，那是查理大帝晚上的思考娛樂，裡面也充滿著各種經典的數學問題，例如哥哥騎腳踏車追提早出門弟弟的「追趕問題」，還有渡河問題。

現代學生抱怨「這種題目誰會遇到」一點都沒錯。

這些題目本來就不是設計來「實用」的，它們是1200年前的娛樂，如同你在玩超級瑪琍時，你根本不會在意為什麼吃到香菇會長大，吃到花就會丟火球。

§ 益智題大師的其他貢獻

回到我們的題目之父阿爾琴身上，他不僅僅是數學家。還是「加洛林文藝復興」的核心人物。帶動歐洲從黑暗時代慢慢走出來。

阿爾琴做了許多事，例如我們習以為常的句首大寫、句末句點，這套標點符號規則，阿爾琴就有大力參與推廣。《磨練青年的難題》，收錄了五十幾道題目。

目前已經被辨識出，至少有7種題型是阿爾琴原創：追趕問題、渡河問題、分配問題⋯⋯它們流傳了1200年，就像標點符號規則，大小寫一樣，迄今依然影響著我們的生活，出現在世界各地的數學課本裡。

最後，請再想像一下查理大帝忙完公務後，回到房間，拿出阿爾琴給的題目時的心情：啊，這個真的有點挑戰哎，昨天到現在還是解不出來？是這樣試試看嗎？

要翻答案了嗎，應該會被阿爾琴笑吧。我可是大帝呢，怎麼會有做不到的事。再撐一下！

我相信，就算查理大帝答不出來也不會充滿挫折。他看解答時就像我們上網看電玩攻略那樣，看完會迫不及待再挑戰一次。

只是，同樣的題目出現在教室裡，有著考試時間、分數的壓力，那感覺就完全不一樣了。所以，數學真的那麼討厭嗎？或許我們不喜歡的不是數學，而是那個被強迫、被要求的壓力。下次如果聽到孩子或有人抱怨

「這什麼爛題目，是不會兄弟一起出門嗎！」

不妨跟他聊聊查理大帝與阿爾琴的故事。也期待當壓力被釋放時，更多人都能像查理大帝跟阿爾琴那樣，享受數學思考的樂趣。

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賴以威（數感實驗室）

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