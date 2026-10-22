新聞中的公民與社會／促進薪資透明！勞動部修法薪資未逾4萬要揭示 不能再寫「面議」

一、時事掃描

勞動部預告修法⋯職缺薪資揭露門檻 擬調至5萬元 為促進薪資透明、改善低薪，現行規定薪資揭露門檻為四萬元，若未超過四萬元，必須揭示薪資範圍，不可再寫「面議」。勞動部近期將預告修正《就業服務法》，將薪資揭露門檻規定改為最低工資的一點七五倍，並以千位數四捨五入。若以明年最低工資月薪三萬九百元計算，薪資揭露門檻將上調為五萬元。【2026/10/8聯合報】

二、命題趨勢

國際間推進薪資透明政策已成趨勢：歐盟2023年通過《薪資透明指令》，要求企業公開薪資範圍且禁止詢問求職者過往薪資；美國加州、紐約州則立法強制徵才標明待遇，以降低資訊不對稱、促進性別薪資平等與同工同酬為目的。本新聞命題焦點包括薪資透明化、資訊不對稱、交易成本、價格管制、資訊揭露之分際、私人成本與外部效果、勞資談判、企業管理；對應SDG1消除貧窮、SDG8良好工作與經濟成長。

三、牛刀小試

勞動部擬修正《就業服務法》，將職缺「應揭露薪資範圍、不得僅載明面議」的門檻，由現行經常性薪資4萬元調高至最低工資的1.75倍，約為5萬元。若修法完成，薪資未達5萬元的職缺均須公開薪資範圍。政府認為此舉可縮小求職資訊落差，企業則擔心議薪彈性降低，並增加內部薪資調整壓力。下列關於此項政策的分析，何者最適切？

(A)要求企業預先公開薪資範圍，將使勞資雙方失去協商待遇的可能

(B)企業因薪資透明而增加管理成本，屬於由社會承擔的負外部效果

(C)強制更多職缺揭露薪資，有助降低資訊不對稱及求職者的交易成本

(D)將揭露門檻調高至五萬元，等同禁止企業以低於五萬元的薪資僱用

答案：C

解析：

(A)揭露薪資範圍只要求公開區間，勞資雙方仍可依求職者的學經歷、專業能力於區間內進行待遇協商。

(B)企業因薪資結構調整或內部溝通所增加的管理成本，屬於雇主自行承擔的私人成本，並非由無關第三人或整體社會承受的負外部效果。

(C)薪資透明化可減少勞動市場中的資訊不對稱，降低求職者搜尋資訊、比較職缺與評估面試的時間與精力，此為交易成本。

(D)5萬元為資訊揭露門檻，規範的是徵才資訊公開方式，並非法定最低工資或價格下限管制。

四、歷屆試題

我國近期發生重大食品安全事件，其中甲廠商大量進口不可食用的油品，精煉後販賣給食品製造業者製造食品，再販賣供消費者食用。主管機關在尚未確定甲的行為是否違法前，即公告曾向甲購買油品的食品製造業者名單及生產之產品，並命相關產品應為預防性下架。主管機關查證確定甲的行為違法後，裁處甲最高法定額度的罰鍰，並命甲應立即停業。此事件亦導致醫療專業出身之行政院衛生福利部部長辭職，其後由食品專家繼任部長。上述食品安全事件接連發生，主要是因為下列何種現象？(2015學測)

(A)食用油生產存在共有財悲歌的問題（tragedy of the commons）

(B)廠商與消費者之間存在資訊不對稱

(C)市場上對食用油的需求遠大於供給

(D)廠商的壟斷力量使得市場缺乏競爭

答案：B

本專欄周四刊出

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