國際小學堂／美伊衝突 美國人今年多花3.8兆元買油

美國與伊朗衝突造成原油價格居高不下，烏克蘭空襲俄國煉油設施則影響俄國柴油出口。美國布朗大學研究顯示，截至十月中旬，戰爭導致美國消費者今年已多花約一二○○億美元（約新台幣三點八兆元）購買汽柴油。這也會持續帶來物價上漲壓力。

根據這項研究，自美國和以色列二月底襲擊伊朗以來，美國人平均每天多花五億美元（約新台幣一六○億元）購買汽柴油。中東緊張局勢若遲遲無法解決，這筆額外支出還會持續增加。

這筆因美伊戰爭造成的額外支出，已遠遠超過美國人今年預計花在幼兒園和中小學教育上的六九○億美元（約新台幣二點二兆元），也已直追美國人每年用於網路服務的總支出一六四○億美元。

油價上漲正推高整體通膨，並推動十年期美國公債殖利率突破百分之五，讓美國聯準會的政策前景更加複雜，因為高油價迫使一些中低收入家庭減少儲蓄，甚至削減其他方面的消費。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家皮爾斯說：「這確實會拖累經濟」。

目前，美國人工智慧相關建設投資持續增加，加上富裕族群從股市上漲獲益，顯示美國經濟仍有能力承受這波衝擊。儘管如此，高油價導致物價走高，已開始打擊美國總統川普的支持率，也為美國經濟帶來新風險。

美國商務部經濟分析局指出，美國人的個人儲蓄率在七月降至百分之三，為二○○七年至二○○九年經濟衰退期間以來的最低水準。

皮爾斯表示，這顯示部分的美國人動用積蓄支應生活開銷，「這顯然無法持續下去」。

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