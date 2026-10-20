國際小學堂／高通膨…半數美國人憂買不起食物

經濟學家談論「通貨膨脹」時，通常是指物價上漲的速度。照這個標準來看，美國通膨已改善許多，今年九月通膨率是百分之三點七，比起二○二二年的高峰百分之九下降不少。然而，通膨會隨時間累積導致物價愈來愈高，若將時間拉長一點，過去十多年美國堪稱萬物皆漲，特別是牛肉、麵包、修車、房租這類日常開支，漲幅特別驚人。

美聯社十月公布的最新民調顯示，竟有半數美國人擔憂他們連食物都買不起。若看美國牛肉價格的長期走勢，美國人會擔心買不起食物，並不讓人意外。

紐約時報報導，根據美國勞工統計局數據，二○一二年，美國一磅牛排平均價格約六美元，然後慢慢上漲，到了二○一九年漲到一磅約八美元。接著新冠疫情侵襲，牛肉漲幅開始失控。原本若依照一二年至一九年的漲幅，如今美國一磅牛排價格應為十美元，但由於通膨失控，現在一磅美國牛排價格達十二、十三美元。

也就是說，和二○一二年相比，美國人最常吃的牛肉，價格已漲了一倍，麵包漲幅達百分之四十六。

戰爭關稅連環爆發 通膨降不下來

美國通膨率目前仍未回落至正常水平。去年四月，通膨率為百分之二點三，已相當接近正常水準。但隨後，美國總統川普對貿易夥伴全面加徵關稅，推高進口商品價格。當關稅影響開始消退之際，川普又與伊朗爆發戰事，導致能源價格飆升。

今年春季，全美各地汽油價格達到每加侖四美元（相當於每公升新台幣卅四元），此後大多維持在這一價位附近，柴油價格最近則創下每加侖六美元（約每公升新台幣五十元）的最高紀錄。

在美國，油價和食品價格波動並不罕見。但過去十多年來美國物價幾乎全面上漲，而且漲幅堪稱非比尋常。

家具因疫情大漲價 疫後卻回不去

以家具為例，新冠疫情爆發前，家具價格其實一直在逐步下降，部分原因是消費者可以買到價格低廉的進口家具。但疫情期間，許多被迫居家的美國人開始訂購升降桌，打造居家辦公空間；有人購買躺椅放在客廳，也有人添購戶外家具，以便在維持社交距離的情況下享受戶外活動，家具價格因此大幅上漲。

疫情過後，家具價格開始再次下跌。但隨著美國總統川普關稅政策，價格又被推高。

統計顯示，和二○一二年相較，美國家具漲幅為百分之十一，服飾漲幅百分之九，和食品相比漲幅相對較小；電器等少數產品價格甚至下降。然而，幾乎每一類商品價格曲線都高於疫情前趨勢，而且許多商品的漲幅，至今仍然高於疫情前的上漲速度。

談到通膨，人們往往聚焦於食品、家具等實體商品。但美國人大部分支出其實用於服務，包括房租和外食。

外食房租與修車費 服務價格瘋漲

近年來，汽車維修、外食等項目的支出急劇增加。和二○一二年相比，外食價格漲了百分之六十九，修車費用漲了百分之八十一。

接下來是住房。對絕大多數美國人而言，住房迄今仍是每月最大的一筆開銷。疫情期間，為了居家辦公，許多人尋求更大居住空間，房租因此大幅上漲。此後，租金漲幅逐漸放緩，部分市場甚至下跌。但對許多家庭而言，住房成本仍難以負擔。統計顯示，當今美國租金比二○一二年上漲百分之七十五。

調消費物價年增率 超過薪資漲幅

調查顯示，多數美國人認為自己的薪資沒有跟上物價上漲腳步。在二○二一和二○二二年的通膨高峰期，平均而言，物價上漲速度遠超薪資成長。到了二○二四年底和去年，美國勞工薪資基本已補上落後的差距。但這些數據只是平均值，近期研究發現，許多美國人經通膨調整後的實質收入仍有所下降，尤其是年長勞工以及無法透過跳槽尋求更高薪資的人。

最近能源價格飆升，意味美國人的薪資成長再次落後通膨。今年九月，消費者物價年增率已連續第六個月超過薪資增長。即使能源價格之後趨於穩定，這段高通膨時期所造成的累積效應，仍可能讓生活成本在未來幾年持續成為美國人最關注的議題。

美國通膨今年八月從二○二二年的高峰百分之九降到百分之三點四。法新社

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