國中國文／語文一點通 與秋天相關詞語

熬過炎炎夏日，感受舒爽秋風帶來涼意，正是大啖秋蟹的最佳時節！

古人將一年分成二十四節氣，大暑過後，立秋到來就是秋季開始，直到立冬，秋去冬來，才會迎來冬季。

我們在〈兒時記趣〉學到了「明察秋毫」一詞，指目光敏銳，可看見秋天鳥獸新長的細毛。相傳黃帝時期，離婁具有極佳的視力，能看清百步之外野獸上的每根細毛。孟子周遊列國，曾問齊宣王：「『一個人力氣大到能舉起百鈞的物品，卻無法舉起一根羽毛；他的視力好到能看見鳥獸在秋日新長的細毛，卻而看不見整車的木柴。』大王您會相信他嗎？」藉以勸諫齊王為社稷黎民謀福祉，當行仁義之道。「明察秋毫」後比喻能洞察一切，看出極細微的地方。

除了「明察秋毫」，你還知道哪些詞語與秋天有關呢？現在就一起來跟吳桐老師上課學習，充實我們的語文知識庫吧！