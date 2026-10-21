好讀周報／巴黎最古老紅孩兒市場大火！17個攤位付之一炬 老店主嘆：我們像孤兒

文／陳韻涵輯

新聞故事：法國巴黎歷史最悠久的紅孩兒市場（Marché des Enfants-Rouges）12日失火，17個攤位及部分金屬結構付之一炬。經營摩洛哥食材攤位數十年的業者瓦迪（Ahmed Ouaddi）感嘆，「我們就像一家人，如今卻像成了孤兒」。所幸火勢並未蔓延至周邊建築，巴黎市政府承諾協助受影響的商家尋找臨時營業地點，並支持災後重建。

1615年創立的紅孩兒市場，不僅是當地居民採買食材的熱門地點，也是瑪黑區（Le Marais）的重要歷史地標。市場名稱源自當年附近一間1536年成立的孤兒院，院內孩童穿著紅色服裝，因此得名。

紅孩兒市場吸引當地居民與觀光客到訪，商家供應新鮮蔬果、肉品、起司及魚貨，也有法國、黎巴嫩、摩洛哥、日本等國的街頭美食，成為巴黎多元飲食文化的代表之一。

紅孩兒市場於1982年被列為歷史古蹟，卻在1990年代曾面臨拆除危機，當時巴黎市政府規畫將市場改建為地下停車場、托兒設施及社區中心，引發居民與地方團體反對。在各界人士鼎力支持下，保存市場的活動獲得數萬人連署，拆除計畫最終擱置，巴黎市政府隨後投入資金，歷經6年整修，修復市場的結構及玻璃屋頂，紅孩兒市場於2000年重新開放，逐漸發展為知名美食聚集地。

消防單位於12日凌晨4時15分左右接獲通報，出動超過150名消防員及多輛消防車，耗費逾兩小時控制火勢。巴黎市長葛瑞格華（Emmanuel Grégoire）表示，除了一名消防員受到輕傷外，沒有其他人員傷亡，起火原因仍有待調查。

紅孩兒市場火災前吸引不少觀光客造訪，昔日榮景有待重建修復。（圖／法新社）

紅孩兒市場近年成為巴黎熱門觀光景點，英國旅遊指南「Time Out」曾形容它是「巴黎最酷的市場」，美國美食雜誌《Food & Wine》今年也將其列為全球街頭美食地點第五名。對許多居民而言，市場不只是購買食材、品嘗料理的場所，也是社區生活與歷史記憶的一部分。

面對市場嚴重毀損，巴黎市政府承諾協助受影響的商家尋找臨時地點，讓業者盡快恢復營業，並支持後續重建。巴黎中心區區長韋爾（Ariel Weil）表示，市場過去曾挺過拆除危機，他相信此次也能挺過難關，盼望這座承載巴黎歷史的市場能重現昔日風貌。