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3D實驗室／秋冬的腳步已接近 一起探索冷鋒的天氣現象

聯合新聞網／ 力宇教育

當冷空氣和暖空氣相遇時，你知道會帶來什麼樣的天氣變化嗎？「鋒面」是自然科學的重要學習內容，理解冷、暖空氣的相對位置與移動方式，是認識天氣變化的關鍵。透過力宇教育的【3D實驗室】，可以清楚觀察冷空氣和暖空氣相遇推擠的情形，讓抽象的氣象知識變得生動又好懂！快點開影片，跟著Ruby老師一起探索冷鋒的形成及可能的天氣現象吧！

★鋒面的種類除了冷鋒之外，還有暖鋒和滯留鋒等，想知道不同鋒面會帶來哪些天氣變化嗎？點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

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