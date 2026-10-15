新聞中的公民與社會／珊瑚礁生態保育重要魚種…超市售鸚哥魚 如何影響市場

一、時事掃描

二、命題趨勢

近年各國逐漸由單一物種保育轉向生態系治理，透過海洋保護區、禁漁期、捕撈配額、永續水產品認證，降低漁業對珊瑚礁的衝擊；企業採購政策與消費者選擇也成為市場治理工具，使海洋資源利用兼顧生態與經濟。本新聞命題焦點包括鸚哥魚與珊瑚礁生態、負外部性、永續消費、企業社會責任、社群倡議、非國家行動者、公共治理；對應SDG12責任消費與生產、SDG14保育及永續利用海洋生態系。

三、牛刀小試

某連鎖超市於冷藏櫃販售鸚哥魚，引發民眾在社群媒體上的關注與討論。依據我國現行法規，隆頭鸚哥魚被列為法定保育類野生動物，其餘多數鸚哥魚則未被列為保育類。然而，鸚哥魚會刮食珊瑚礁上的藻類，在海洋生態中扮演維持珊瑚生長空間與生態韌性的關鍵角色。基於生態保育考量，民眾發起拒買與社群倡議，該超市隨即宣布全面停止販售鸚哥魚。有關此事件的分析，哪些最適切？

(A)市場交易若未違反國家法律，代表商業運作已具充分的生態倫理正當性

(B)民眾社群倡議與企業自主回應，展現非國家行動者參與公共治理的可能

(C)消費者發起拒買降低市場需求，促使企業考量市場與形象調整商業決策

(D)超市因應社群輿論自行宣布停售，屬於國家透過公權力實施的行政管制

(E)捕撈若未將珊瑚礁生態系服務受損計入價格，可能產生負外部性的問題

答案：BCE

解析：(A)合法不代表具備充分的生態倫理正當性。(B)公民與企業都可以參與公共議題的治理。(C)拒買會降低需求，促使企業調整決策。(D)企業自行停售不屬於政府行政管制。(E)生態成本未計入價格，會產生負外部性。

四、歷屆試題

牽罟是強調眾人合作的傳統捕魚方式。當魚汛出現，駕駛舢舨的人把漁網撒於海上，其他村民則共同再將漁網拉回岸邊。所捕撈漁獲由出資或駕船撒網者先挑選，剩下的才由出力拉網的村民挑選。這種只要參與拉網便能分配到漁獲的村民互助網絡，讓家中成員因捕魚遇難而僅剩幼弱的家庭，能透過牽罟免於飢餓困頓。學者主張，此漁村文化在現代國家體制完備前，發揮了重要替代功能。近年沿海漁源枯竭，漁村已放棄牽罟。然而政府為發展觀光，補助業者將牽罟轉型為文化體驗式旅遊活動。為了不讓遊客失望，業者的漁網愈來愈細，連小魚都撈捕上岸。保育人士批評此舉已形成反教育，不符牽罟文化。上述牽罟旅遊活動所引發的問題，最適合以下列何者來描述？(2024分科)

(A)因為收益下降，導致民眾生產誘因不足

(B)因外部成本致生產不足，有賴政府矯正

(C)政府補貼刺激供給，反而增加外部成本

(D)補貼造成活動價格上漲，導致過度捕撈

答案：C

本專欄周四刊出

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