好讀周報／一場校園抗議為何失控？法國學潮延燒全國 26萬人上街抗議

文／陳韻涵輯

法國高中生抗議教育資源不足的抗議行動愈演愈烈，6日出現第三波全國性示威活動。內政部估計，全法國約26.6萬人走上街頭，主辦單位則宣稱約45萬人參與。巴黎、史特拉斯堡、勒恩、土魯斯等城市的部分抗議演變成示威暴力與警民衝突，鎮暴警察施放催淚瓦斯並用高壓水砲驅散滋事群眾。

●一開始／來上課卻沒老師 學生抗議資源不足

這波抗議9月17日始於巴黎郊區克雷泰（Créteil）的聖艾修伯里高中（Lycée St-Exupéry）。該校教師人力嚴重不足，多名教師因數學、法語、歷史教師及護理人員缺額而罷工，學生隨後加入抗議，抱怨校舍老舊、教室擁擠及教師經常缺席。

抗議透過社群媒體迅速蔓延，各地師生陸續罷課、封鎖校園，訴求也逐漸擴大，包括補足教師缺額、改善老舊校舍、降低班級人數、減輕課業負擔、縮短過長的上課時間，以及改革大學申請平台Parcoursup，使高等教育招生更加透明、公平。

部分學生描述，校園環境相當惡劣。17歲學生比拉爾（Bilal）表示，學校隔熱效果差，夏天悶熱、冬天寒冷，還經常停電。另一名17歲學生謝克（Cheick）則說，他從開學以來一直沒有數學老師，情況持續長達3個月。

16歲學生賈利卡（Djalika）則表示，她的學校約有2000名學生，卻只有一間女生廁所可以使用，其他廁所因年久失修而關閉，校內甚至沒有提供衛生紙、肥皂及飲用水。她還說，一個班級超過30人，課桌椅不足，學生必須自行到其他教室搬運。

學生也抗議部分高中每天從上午8時上課至下午6時，認為過長的課表侵占睡眠、休息、運動及課外活動時間。巴黎一所高中外甚至出現「上課時間比睡覺還多」、「從上午8點到晚上6點，我們是學生還是囚犯？」等標語。

●大陣容／全國26萬人上街頭 停課高中超過半數

在9月29日及10月1日兩波大型動員後，學生及大學生組織號召10月6日發起「第三幕」，吸引法國約30座城市串聯響應，就連鄰國比利時也出現學生抗議，列日市有30多人被捕。

法國教育部表示，6日全國共有891所學校全部或部分停課。高中生團體則稱，全法超過半數高中曾遭封鎖或停課。法國總工會及教育工會聯盟也加入行動，呼籲透過罷工等方式聲援學生，巴黎共和國廣場6日下午一度聚集約5.6萬名抗議群眾。

不過，隨著示威規模擴大，部分抗議已從教育訴求轉向暴力衝突。巴黎警方表示，約300名大多蒙面或戴帽子的人在遊行後涉嫌暴力滋事、破壞商店，其他城市則出現校舍、垃圾桶、單車、公車亭遭破壞或焚燒的情況，巴黎第13區另有高中遭縱火。

法國內政部指出，6日共有488人被捕，48名警察受傷。法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）形容，這是數十年來規模最大、也最暴力的學生示威。

6日的第三波全國抗議並非首次出現嚴重傷亡，法國北部朗斯市一名15歲青少年在5日的警方驅離行動中，左手遭震撼彈炸斷，引發人權團體、學生及家長團體質疑警方是否對未成年人過當使用武力。

●有爭議／逾6500人被捕 87%還未成年

抗議運動持續至今，累計被捕人數已超過6500人，司法部表示，其中87%為未成年人，目前已有1800多人遭起訴，包括1483名未成年人。勒克努指出，至少215名青少年及85名校務人員受傷。教育部長杰弗雷（Édouard Geffray）表示，師生呼籲改善教育環境的行動開始以來已有190名學生受傷。

警方同樣付出傷亡代價，內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，已有715名警員受傷。努涅斯並為安全部隊的執法行動辯護，稱警方在「幾乎所有情況」下的回應都是正當的。

然而，部分示威者認為警方反應過度。

大學生巴尼（Felix Barney）批評，對未成年人使用武力「毫無道理」。

人權團體也要求政府限制警察使用武力，國際特赦組織法國分部（Amnesty France）主席安妮・薩維內爾－巴拉斯（Anne Savinel-Barras）表示，「政府必須讓年輕人能夠行使這些權利，不必害怕遭催淚瓦斯或警棍攻擊，也不會任意遭拘留。」

努涅斯反駁批評者的譴責聲浪，強調安全部隊「並非鎮壓年輕人」，而是在「保護」希望和平表達訴求的學生。

巴黎北郊聖丹尼市長巴加約科阻擋警方衝向學生。他強調許多示威者毫無攻擊行為，並表示他們也可能是警務人員自己的孩子。（圖／法新社）

●有雜音／左右兩派政治角力 學生訴求不見成果

抗議最初主要針對教育現場的具體問題，但隨著9月底及10月初在社群媒體和反對派政治人物推動下快速擴散，運動逐漸染上法國左右兩派政治角力色彩。

政府承認學生提出的部分問題確實存在。杰弗雷坦言，法國教育體系存在教師短缺、校舍老舊及班級人數過多等問題，但同時指責極左派人士介入，認為學生運動已遭「極端暴力邊緣團體綁架」。

政府也強調，暴力已超出正常示威範圍。此前部分地區出現高中縱火、示威者攻擊警方及消防人員等事件；在南部拉休達，一名59歲教師在學生抗議附近遭毆打並被潑灑汽油。政府因此將維持公共秩序列為優先事項。

另一方面，學生團體認為，政府將暴力事件置於抗議訴求之前，是迴避教育體系長期積累問題。

高中生團體成員薩布里娜・卡巴赫（Sabrine Kharbach）曾將政府方案形容為「煙幕」。

高中生工會聯盟（USL）主席拉德・拉尼（Ryad Rani）則說：「高中生期待政府提出具體措施，但到目前為止，我們還沒看到任何成果。」

●政府說／承諾月底提出方案 優先補足教職空缺

面對示威持續擴大，勒克努已要求各部會處理學生主要訴求，包括確保缺課教師有人代課、檢討上課時間、延長午休，以及盤點老舊校舍的修繕需求，並要求在本月底前提出初步方案。

政府也要求地方優先補足長期缺席教師及其他教育職位空缺，並召集各大區區長討論校舍改善，規畫採取「部分、漸進式恢復上課」措施。學生社團聯盟主席蘇珊娜·尼傑達姆（Suzanne Nijdam）誓言，示威將持續到政府回應訴求。

法國參院訂27日審議法案，要求破壞公共設施者負擔維修費用。政府發言人布勒容（Maud Bregeon）表示，法案若生效，政府必要時可扣除家庭津貼，等於要求家長為子女造成的破壞負責。

法國高中生抗議教育資源不足，全國約有26.6萬人走上街頭。(圖／歐新社)