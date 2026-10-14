好讀周報／放棄史丹佛雙博士學位！25歲女創業家靠AI打造獨角獸 1年估值16億美元

文／陳韻涵輯

美國紐約聯邦儲備銀行數據顯示，截至今年6月，22歲至27歲、具大學以上學歷的年輕人失業率升至5.7%，高於2022年的4%。史丹佛大學數位經濟實驗室指出，ChatGPT問世後，從事較容易受AI影響工作的年輕人，就業率下降11.5%，就業環境改變可能促使部分青年轉向創業。美國「消費者新聞與商業頻道」分析商務部人口普查局數據發現，去年11月至今年1月間，美國出現156萬份新企業申請，這是自2004年以來最多的「3個月間」新高。

日經新聞網報導，25歲的洪樂潼原本在史丹佛攻讀法學與數學雙博士，去年離開學術圈，在矽谷創立「Axiom Math」，研發能猜想、提出、證明與驗證的「AI數學家」。她說：「AI對數學領域創造的機會令我振奮無比，根本無法放下創業的想法。」

Axiom Math成立不久後，其系統就在北美權威大學生數學競賽中取得近乎滿分。今年3月，Axiom Math獲得豐田旗下風險投資公司提供的2億美元，讓Axiom Math在短短1年內便躍升為估值16億美元的獨角獸企業。獨角獸企業是指公司估值超過10億美元，但尚未上市的私人新創公司。

洪樂潼並非個案，24歲的莉亞．夏爾馬（Rhea Sharma）在金融科技公司Plaid工作1年後，加入主打金融機構後台業務自動化的AI新創企業Poetic，成為8位草創元老之一並獲得股權報酬。夏爾馬透露，曾反覆重做產品，甚至連續工作24小時。

美國Startup Genome數據顯示，能成功的新創企業不到10%，但夏爾馬從學生時代就想「實現屬於自己的願景與創造力，做能給世界留下些什麼的工作」，因此並不後悔。

創業投資公司Antler發布的創業者與獨角獸公司數據顯示，AI領域的獨角獸企業創辦人的平均年齡，在2020年至2024年間已從40歲降至29歲。美國校園招聘平台公司Handshake調查顯示，58%的應屆畢業生對創業有興趣。

AI新創Cognition共同創辦人郝士杰正是這股浪潮的代表人物，30歲的郝士杰與另外兩位華人工程師史考特．吳（Scott Wu）、沃爾登．嚴（Walden Yan）開發能自主撰寫、測試、修復及部署程式的自主AI軟體工程師「Devin」，跨國銀行集團高盛、花旗及豪華汽車品牌賓士等企業都是其客戶。Cognition經過多輪融資後，今年估值突破260億美元，郝士杰的身價也達到數十億美元。