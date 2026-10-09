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閱讀數學／阿爾琴的數學遊戲（一）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

「弟弟先出門上學，每分鐘走75公尺，哥哥10分鐘後騎腳踏車追趕，車速每分鐘250公尺。請問幾分鐘後追得上？」

或許你曾經在數學課本上看到這類題目，然後翻白眼心想：「這對兄弟感情也太差了吧？這根本不可能存在，是誰出這種題目的！」

嗯，出題者是西元8世紀的數學家阿爾琴（Alcuin），他被後世譽為「那個時代全世界最有學問的人」。

許多中小學的經典題型如追趕問題、分配問題等等（不好意思勾起大家可能沒那麼美好的回憶），都是出自阿爾琴之手。好你個阿爾琴，出這些難題來折磨人，考倒那個時代的學生還不夠，還要荼毒到1200年後的我們。不對，其實阿爾琴完全沒有這個意思。西元八世紀，那個沒有手機、沒有臉書與Switch的古代，阿爾琴的題目是皇帝與貴族們的娛樂消遣。

§ 兩位銀髮族的知識娛樂

阿爾琴出生於英格蘭約克，以一位學者的身份在當地十分活躍。46歲時，他奉命去羅馬辦事，回程途中，遇到了紅桃K的原始設定人物，也就是查理大帝（Charlemagne）。查理大帝非常喜歡阿爾琴，力邀他到到阿亨(Aachen)，也就是當時的法蘭克王國首都，成為大帝的宮廷學者。紅桃K查理大帝的宮廷有個特別的傳統：

所有學者都會用古典暱稱互稱。查理大帝被稱為「大衛」，取自聖經中那位英明的以色列王；而阿爾琴則自稱「賀拉斯」，是古羅馬著名詩人。一個自比賢君，一個自居文人，光是這樣，就能感受到他們之間亦師亦友的親密關係。西元799年，阿爾琴寫信給查理大帝，說：「寄一些算術圖形，供聰明人取樂。」

隨信附上的系列問題，就是後來被稱為《磨練青年的難題》的益智題集。

有趣的是，書名叫「磨練青年」，但查理大帝當時已經年近六十了。

我們不知道這是阿爾琴認真編給年輕人用的教材，先給皇帝試玩一下（查理大帝表示：原來我是實驗組嗎？！），亦或是數學家的小巧思，拐彎稱讚查理曼「人老心不老」。

（未完待續）

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