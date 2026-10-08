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新聞中的公民與社會／川習會五大焦點曝！貿易休兵、AI、關稅都談到 反映何種現象

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
川習會。路透社
川習會。路透社

一、時事掃描

大國競爭 川習峰會五重點一次聚焦

美國總統川普二十四日在白宮歡迎中國大陸國家主席習近平。在這場隆重的國是訪問期間，貿易、人工智慧(AI)及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。路透社整理的五大重點包括貿易協議暫時延長、參訪白宮全新形象、習希望美反對臺獨、戰略風險可以克服、對AI管控意見分歧。【2026/9/26聯合報】

二、命題趨勢

川普與習近平自2017年海湖莊園會晤後，歷經北京、布宜諾斯艾利斯、大阪會談，焦點由貿易逆差轉向關稅戰、科技管制、臺海安全。至今雙方持續透過貿易休兵與危機溝通機制控管風險，反映美中關係始終在合作與對抗間擺盪。本新聞命題焦點包括國家利益、國際制度、戰略競爭與有限合作；對應SDG16和平正義與健全制度、SDG17夥伴關係。

三、牛刀小試

美國與中國在元首峰會後，同意將貿易休兵延長兩個月，但關稅、農產品採購、稀土供應、科技限制等核心問題仍有待協商。兩國同意建立人工智慧(AI)事件溝通機制、加強軍事危機溝通，並持續進行經貿談判。分析人士指出，這些機制雖難以消除兩國的根本分歧，卻能降低資訊不對稱，避免爭端升級為正面衝突。下列對此次美中元首峰會的分析，何者最適切？

(A)核心分歧尚未解決，顯示國際制度難以影響國家間的競爭行為

(B)危機溝通機制具有強制力，能約束兩國依照共同規範採取行動

(C)制度化溝通有助於管理衝突風險，但國家利益仍驅使戰略競爭

(D)延長貿易休兵顯示經濟利益已經優先於兩國的安全與科技利益

答案：C

解析：(A)溝通機制仍能降低誤判及衝突風險。(B)雙邊溝通機制不具強制約束力。(C)美中呈現戰略競爭與有限合作並存。(D)短期貿易休兵不代表經濟利益優先。

四、歷屆試題

冷戰結束後，蘇聯解體使美國成為全球事務主導者，但隨著國際事務日趨複雜及其本身面臨的國內政治經濟困境，美國逐漸無法獨力處理紛亂的國際問題，而經濟實力增強的中國，開始成為美國和其他大國尋求合作的對象。依據題文訊息及當前國際政治的權力結構變化，下列敘述何者最適當？(2018指考)

(A)中國成為新霸權並取代美國國際地位成為全球政治領導者

(B)美國被迫與中國共享國際政治領導權並共同維護世界秩序

(C)美、中兩國以及其他多個大國共同分享國際政治的領導權

(D)美國仍為主要的領導者但多個大國共同扮演重要影響角色

答案：D

本專欄周四刊出

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川普 白宮 習近平 川習會 北京 關稅 貿易協議

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