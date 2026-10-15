科學人／一根瘦瘦針不夠，你想過再打第二種甩掉更多肉嗎？

瘦瘦針已經成為席捲全球減重市場的風潮，其背後的原理更已經屢獲包含唐獎等生技醫藥大獎肯定，也是2026年諾貝爾生醫獎的熱門人選，當你還在猶豫是否要為此每月課金打針減重的同時，研究團隊早已把腦筋扣在下一階段的代謝戰場上。現有最厲害的瘦瘦針雖然效果強大，但不少人打到後期終究會遇到體重下降停滯的尷尬期。為了突破這道天花板，藥廠乾脆把兩款針對不同荷爾蒙的藥物組隊發射，用雙重打擊把體重再減掉一大截。

打一針還不夠？雙針合璧直接甩肉兩成三

在義大利米蘭正舉行之歐洲糖尿病研究協會（EASD）第62屆年會上，美國禮來（Eli Lilly）藥廠發表了二期臨床試驗數據。該研究團隊將旗下被譽為現役最強減重成份的替爾泊肽（tirzepatide，知名產品Mounjaro和Zepbound），搭配尚在臨床試驗階段的伊洛林肽（eloralintide），組成名為EloraTZP的組合療法。結果顯示，在48週的實驗期結束時，使用最高劑量EloraTZP的糖尿病受試者平均甩掉高達23.3%的體重；相對地，單獨使用最高劑量替爾泊肽的組別減去14.8%，安慰劑組則只有微薄的3%。這項雙管齊下的實驗結果刷新了減重藥物的紀錄，也引發藥學界關注。

三中下路同步猛攻，旁觀專家嘖嘖稱奇

替爾泊肽本身就已經是同時模擬GLP-1與GIP兩種腸泌素的雙重促效劑。這次新加入的伊洛林肽則是選擇性胰澱素（amylin）受體促效劑，專門作用於胰澱粉素路徑，負責給腦部發送飽足訊號並延緩胃排空。未參與這項研究的英國亞伯丁大學營養學教授海斯勒（Lora Heisler）表示：「加入一種作用類似澱粉酶的藥物（與替爾泊肽併用），實際上等同啟動第三條調節食慾的途徑，這或許可以解釋為何這種藥物組合似乎能帶來大幅增加的減重效果。」

此外，年會上發表的報告還指出最高劑量EloraTZP還讓糖化血色素（HbA1c）下降了2.9%，優於單用替爾泊肽的2.4%。同樣未參與本研究的牛津大學代謝醫學家普萊斯（David Preiss）直呼：「使用EloraTZP帶來的降幅非常大。你可以想見，除了減重外，這也能降低心血管併發症與高血壓的風險。」

腹瀉噁心副作用換來的驚人數字

這項試驗在美國與阿根廷招募了367名同時患有第二型糖尿病與肥胖或過重的成人。該研究首席研究員比林斯（Liana Billings）表示：「肥胖與第二型糖尿病彼此相關，我們正關注鎖定多種荷爾蒙途徑、同時處理這兩種疾病的潛在效益。」不過天下沒有白吃的午餐，現階段數據背後藏著不小的耐受度挑戰。由於受試者在試驗期間必須每週接受兩次分開注射，且需要同時承受兩種藥物的劑量遞增，腸胃道副作用如噁心、腹瀉與嘔吐顯著增加。這導致EloraTZP組因副作用而中途停藥的比例高達10.8%至27%，遠高於單用替爾泊肽組的2.9%。

海斯勒對此警示：「受試者可能覺得這種合併療法更難以耐受。如果受試者原本使用替爾泊肽等藥物時已經有良好效果，那麼額外的益處可能不足以抵銷增加的治療負擔或副作用。」

圖／notebook LM依據研究結果生成之資訊圖表

瘦得更快或許不一定等於最好

這項研究最重要的成果是把藥物減重的上限推向新高，但減重藥物其實並非只是減越多體重越好。對於只需要適度控制體重的人來說，承擔更高的副作用風險並不划算。

根據國健署統計，台灣成人過重與肥胖率已破五成。目前衛福部食藥署雖已核准替爾泊肽用於血糖與體重控制，但還在海外臨床試驗中的伊洛林肽離在台上市仍有漫長距離。禮來目前正規劃在2026年底啟動三期試驗，嘗試改進劑量並遞增時程，期望於未來把兩種藥物濃縮成單一針劑。這個驚人的雙針組合實驗提醒我們：肥胖治療終究要回到個人化健康評估，如何在療效與副作用之間取得平衡並讓患者接受，才是減重市場的核心課題。

資料來源： 1.'Astonishing' weight loss when GLP-1 drug used with second medication | New Scientist 2.Experimental Lilly combination drug tops Zepbound in weight-loss trial | Reuters

（本文出自2026.10.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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