2026年正在日本盛大舉辦的愛知－名古屋亞運，各國頂尖運動員正為奪牌做最後衝刺。在百米短跑或游泳賽道上，短短幾毫秒往往就是冠軍與銀牌的殘酷分界。你有沒有想過，如果在等待起跑槍響前，模仿《鬼滅之刃》主角炭治郎每次揮劍前施展的「全集中呼吸」，刻意控制呼吸節奏，或許真的能跑得更快？別急著吐槽，最新科學發現顯示這或許不是漫畫家的幻想。

吐氣與呼吸暫停才是「呼吸法」的關鍵

近日一篇發表於《iScience》期刊的一項最新研究，稍微揭開了呼吸與大腦反應速度之間的隱秘面紗。美國西北大學神經科學家山崎（Erika M. Yamazaki）與帕勒（Ken A. Paller），找來35名成人受試者進行了3分鐘的精神運動警覺性任務（psychomotor vigilance task, PVT）。在PVT中，受試者必須緊盯螢幕，一看到紅框變黃，就得立刻按下空白鍵，同時鼻腔插管的感測器會精準記錄下他們的呼吸氣流變化。

實驗結果出乎團隊意料，大腦的反應速度並非恆定，而是會隨著呼吸的起伏波動。數據明確顯示，當螢幕變色的瞬間，如果受試者剛好處於「吐氣」或「呼吸暫停」階段，反應速度最快。反之，如果目標物出現在「吸飽氣」時，受試者的反應最遲鈍。

吸氣讓你變聰明，但吐氣或許讓你動作快

然而這項實驗結果與既有的科學認知略有抵觸。2016年的研究曾指出，吸氣能強化大腦網路連結，讓人類在記憶提取和情緒辨識這類高階認知任務上表現更好。既然吸氣讓人變聰明，為何在純粹比拚速度的反應力測試中反而吃癟？

研究團隊在論文嘗試探討，這或許牽涉到不同的大腦與身體運作機制。高階認知任務需要整合外部資訊與大腦內部表示法，這時吸氣具備優勢。但如果是單純的視覺警覺與運動反射，人體在吐氣時觸發的驚嚇反射（startle response）其實更敏捷、幅度也更大。此外，大腦感覺運動皮質的貝塔波（beta activity）與呼吸的同步性，也是在被動吐氣時達到最高。換句話說，面臨突如其來的單純刺激，吐氣才是大腦真正的戰鬥準備狀態。這點居然和《鬼滅之刃》的主角群發動呼吸法時進行吐氣的行為居然不謀而合。

毫秒之差不僅影響勝負還攸關生死

雖然在本實驗數據中，反應最快與最慢的呼吸區間僅相差約40.9毫秒，但這微小的數字在現實世界卻能引發巨大差別。對於正在爭奪亞運獎牌的頂尖運動員來說，菁英運動員的反應時間標準差大約就是30毫秒，而田徑項目光是起跑時間的微小差異就足以影響最終賽果。而對於在漫長公路上與疲勞對抗的長途駕駛而言，幾十毫秒的反應時間差距，可能就是即時踩下煞車與死神錯身而過的關鍵距離。

這項研究樣本數雖不大，卻再次證實了身體與大腦之間存在著極其精密的動態連結，尤其是呼吸可能影響我們維持持續性注意力的狀態。下次當你站在操場的起跑線，或是需要高度集中的關鍵時刻，別忘了先深吸一口氣，然後在吐氣的瞬間，「全集中」出擊。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

科學人雜誌 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往

相關新聞 科學人／真有「全集中呼吸」嗎？研究顯示人類瞬間反應最快 2026年正在日本盛大舉辦的愛知－名古屋亞運，各國頂尖運動員正為奪牌做最後衝刺。在百米短跑或游泳賽道上，短短幾毫秒往往就是冠軍與銀牌的殘酷分界。你有沒有想過，如果在等待起跑槍響前，模仿《鬼滅之刃》主角炭治郎每次揮劍前施展的「全集中呼吸」，刻意控制呼吸節奏，或許真的能跑得更快？別急著吐槽，最新科學發現顯示這或許不是漫畫家的幻想。 吐氣與呼吸暫停才是「呼吸法」的關鍵 近日一篇發表於《iScience》期刊的一項最新研究，稍微揭開了呼吸與大腦反應速度之間的隱秘面紗。美國西北大學神經科學家山崎（Erika M. Yamazaki）與帕勒（Ken A. Paller），找來35名成人受試者進行了3分鐘的精神運動警覺性任務（psychomotor vigilance task, PVT）。在PVT中，受試者必須緊盯螢幕，一看到紅框變黃，就得立刻按下空白鍵，同時鼻腔插管的感測器會精準記錄下他們的呼吸氣流變化。 實驗結果出乎團隊意料，大腦的反應速度並非恆定，而是會隨著呼吸的起伏波動。數據明確顯示，當螢幕變色的瞬間，如果受試者剛好處於「吐氣」或「呼吸暫停」階段，反應速度最快。反之，如果目標物出現在「 2026-10-10 08:00 紐時賞析／Base Would Be a High Bar in ‘Gig-Economy’ Warfare When the United States ignited a war against Iran in February, counterterrorism analysts braced for reprisal attacks outside the Middle East. What materialized was a string of about 20 small-scale arson and bombing attacks against Jewish and American targets in Europe and North America. 2026-10-10 00:09 紐時賞析／川普辯經濟很好 只是宣傳不夠 To President Donald Trump, the U.S. economy is as strong as ever. The only thing missing, he says, is “good public relations.” 2026-10-10 00:09