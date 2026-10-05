快訊

華裔女跟監賴總統兒一家被逮！5日將首度出庭 最重恐被關10年

雨區再擴大！11縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

西門町酒吧搜索案風波延燒 萬華分局4警申誡2次、帶隊官記過

聽新聞
0:00 / 0:00

我與素養的距離／雙十國慶怎麼來？從武昌起義認識中華民國的誕生

聯合新聞網／ 力宇教育

10月10日國慶日即將到來，在期待連假之餘，你知道中華民國的國慶日為什麼訂在這一天嗎？答案要從1911年10月10日爆發的「武昌起義」說起。

武昌起義的成功，帶動中國各地方陸續響應革命，加速清朝走向終結，並促成隔年中華民國的建立。由於武昌起義發生在10月10日，因此這一天後來成為中華民國的國慶日，也就是大家熟悉的「雙十節」。

國慶假期除了放鬆休息，也讓力宇教育的彤妤老師來告訴你雙十國慶與中華民國的由來吧！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中社會2下課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10742

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

力宇教育 國慶 素養 中華民國

力宇教育

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

世界教師日 全教總提3訴求：廢校事會議、行政專職化、核實補償工時

今天是世界教師日，也是聯合國教科文組織（UNESCO）與國際勞工組織（ILO）於1966年共同通過《教師地位建議書》60周年。全國教師工會總聯合會今天召開記者會，提出3項訴求，包括廢校事會議、行政專職化及核實補償工時，呼籲政府以具體政策改善教師工作環境。

獲全國僅2名傑出導師獎 中央大學教授陳春希抱一念頭、暖心陪學生24年

中央大學企業管理學系教授陳春希陪伴學生24年，長期以傾聽與關懷陪伴學生走過成長歷程，榮獲教育部115年友善校園獎「傑出導師獎」，全國大專校院僅2個名額。對她而言，導師不只是一個職銜，而是在學生需要時，願意多問一句、多一層陪伴。

父女兩代「王老師」捐250萬 為嶺東科大打造烘焙教室

嶺東科技大學今舉行「王老師烘焙教室捐贈暨揭牌儀式」，由淳文、碩文與統鉅股份有限公司董事長王克文投入250萬元，建置專業設備及教室裝潢，打造優質烘焙教學空間。王克文過去曾於嶺東科大兼任教師，女兒王淳如今也在觀光與休閒管理系任教，父女兩代皆與「王老師」之名相連，為捐贈增添溫暖意義。

麻豆安業國小「柚子」新校舍啟用 師生睽違2年重返校區

創校逾百年的台南安業國小原有校舍因老舊拆除重建，師生轉往借用紀安國小校園上課，校舍睽違2年完工，師生們今開心重返，市長黃偉哲一早更在新校門口迎接學童祝賀。

我與素養的距離／雙十國慶怎麼來？從武昌起義認識中華民國的誕生

10月10日國慶日即將到來，在期待連假之餘，你知道中華民國的國慶日為什麼訂在這一天嗎？答案要從1911年10月10日爆發的「武昌起義」說起…

基隆暖暖高中赴日本見學14天 返國後辦圓夢成果分享會 建構城市未來

基隆市立暖暖高中獲中央補助，帶領學生前往日本進行14天深度見學，返國後舉辦成果分享會。教育處今天表示，希望學生「把世界帶回基隆」，透過見學重新認識家鄉，將所見所學轉化為對城市的關心、思考與行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。