10月10日國慶日即將到來，在期待連假之餘，你知道中華民國的國慶日為什麼訂在這一天嗎？答案要從1911年10月10日爆發的「武昌起義」說起。

武昌起義的成功，帶動中國各地方陸續響應革命，加速清朝走向終結，並促成隔年中華民國的建立。由於武昌起義發生在10月10日，因此這一天後來成為中華民國的國慶日，也就是大家熟悉的「雙十節」。

國慶假期除了放鬆休息，也讓力宇教育的彤妤老師來告訴你雙十國慶與中華民國的由來吧！

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力宇教育 國慶 素養 中華民國 力宇教育 追蹤 我與素養的距離／雙十國慶怎麼來？從武昌起義認識中華民國的誕生

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