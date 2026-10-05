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我與素養的距離／雙十國慶怎麼來？從武昌起義認識中華民國的誕生
10月10日國慶日即將到來，在期待連假之餘，你知道中華民國的國慶日為什麼訂在這一天嗎？答案要從1911年10月10日爆發的「武昌起義」說起。
武昌起義的成功，帶動中國各地方陸續響應革命，加速清朝走向終結，並促成隔年中華民國的建立。由於武昌起義發生在10月10日，因此這一天後來成為中華民國的國慶日，也就是大家熟悉的「雙十節」。
國慶假期除了放鬆休息，也讓力宇教育的彤妤老師來告訴你雙十國慶與中華民國的由來吧！
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