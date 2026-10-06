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好讀周報／空中客機喋血驚魂！副機師持刀刺機長 水管工機智救全機人

聯合報／ 好讀周報
乘客哈雲英勇衝進駕駛艙，制伏涉嫌攻擊機長的副機師，被讚為英雄。（圖／路透）
乘客哈雲英勇衝進駕駛艙，制伏涉嫌攻擊機長的副機師，被讚為英雄。（圖／路透）

文／陳韻涵

新聞故事：「杜拜航空」9月30日從杜拜飛往以色列特拉維夫的FZ1073航班，發生副機師持銳器刺傷機長的事件，嫌犯疑似企圖讓這架載有174人的波音客機墜毀。所幸乘客與機組員制伏嫌犯，機上原定執行返航任務的兩名機師即時接手操控飛機平安轉降，避免一場空難。

FZ1073航班飛越沙烏地阿拉伯領空期間，急墜1.7萬呎並發出「一般緊急狀況」與「非法干擾甚至劫機」的警報代碼。由於這架班機突然改變航向且一度從雷達畫面消失，以色列戰機緊急升空待命。沙國戰機也升空伴飛，安排該班機轉降沙國塔布克機場。

以色列安全官員表示，該航班發警報的原因是印度籍機長馬赫查爾（Smit Machchhar）遭阿曼籍副機師刺傷。身中數刀的馬赫查爾負傷反擊，用盡最後力氣打開駕駛艙門，讓乘客與機組人員得以進入並制伏攻擊者。

以色列水管工哈雲（Yaniv Hayoun）當時坐在商務艙正後方，聽見有人尖叫發生刺傷事件，飛機隨即失去高度與控制，搖晃下墜，部分乘客被拋飛。

哈雲在機組員協助下進入駕駛艙，只見機長倒地，副機師則試圖破壞飛機的駕駛控制台。他先以鎖喉方式制伏副機師並拖出駕駛艙，隨即返回艙內抓住操縱桿向後拉，阻止飛機繼續下墜。哈雲表示自己看過空難紀錄影集《空中浩劫》，知道怎樣操作操縱桿才能拉起機身。幸好，該班機上有兩名休班機師，原定執行返航勤務的兩人接手操控飛機恢復穩定並安全降落。

另一名乘客牙醫穆薩耶夫（Shota Musayev）表示，眾人擔心機上還有其他攻擊者，因此有人在機艙內戒備，另有人照顧受傷機長。乘客拍攝的影片可見，渾身是血的機長戴著氧氣罩躺在廚房區域，手壓著腹部傷口，繃帶已被血染紅。

涉案副機師則被眾人制伏後陷入昏迷，雙手被耳機線和束線帶綁著。飛機轉降沙國塔布克機場後，入職杜拜航空未滿1年的阿曼籍副機師隨即遭沙國當局逮捕，調查重點除了犯案動機，還要釐清副機師如何取得飛往以色列的許可。以色列與阿曼無邦交，杜拜航空安排阿曼籍機師執飛以色列航班，違反航空協議。

這架波音飛機一度在2分鐘內，從3.4萬呎陡降逾1.7萬呎，飛機隨後回到2萬多呎後再陡降至1.4萬呎，機尾方向舵嚴重受損。乘客伊塔利形容，當時感受如同劇烈亂流與強烈G力，持續20秒至30秒。

曾任機師的航空安全專家阿羅約（Steve Arroyo）指出，方向舵受損代表作用其上的空氣動力極大，他很訝異飛機竟未解體。曾參與美國聯邦航空總署空難調查的古澤蒂（Jeff Guzzetti）表示，以當時的下降速度，若飛機降到約9842呎以下，恐無法拉平機身。

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