新聞中的公民與社會／8月連續降雨後菜價飆漲…對市場供給、需求有何影響？

一、時事掃描

一把青蔥破百元、三根小黃瓜60元？農糧署回應漲價原因 近期有民眾反映目前市場菜價偏高，例如3根小黃瓜要62元、一把蔥100元、一小捆菠菜90元、絲瓜一條要80元等。農業部農糧署表示，受8月下旬中南部蔬菜產區連續降雨影響，部分蔬菜受損或影響開花授粉，短期葉菜類供應量僅約正常供應量的70%，瓜果類產能則約75%。青蔥則由於中部田區淹水致病害發生，產能略受影響，價格因此上漲。【2026/9/20聯合報】

二、命題趨勢

農產品供給易受氣候災害、戰爭、病蟲害、生產成本及政府政策影響。例如乾旱使咖啡豆減產、俄烏戰爭阻礙小麥出口，都造成供給減少、價格上漲；農業技術進步、政府補貼或擴大耕作，則可增加供給並促使價格回落。本新聞命題焦點包括供給變動、均衡價格與數量、政府穩定菜價措施；對應SDG2消除飢餓、SDG12負責任的消費與生產、SDG13氣候行動。

三、牛刀小試

閱讀下列資料後，回答第1-2題。

資料一：2026年8月下旬，中南部蔬菜產區因連續降雨，部分蔬菜受損或無法正常開花授粉。短期葉菜類供應量約為正常供應量的70%，瓜果類約為75%；中部青蔥因田區淹水及病害，產能受到影響，但仍可維持正常產能的80%以上。根據臺北農產運銷公司資料，每公斤上價（品質最好）的小黃瓜由8月初的65元漲至100元，青蔥則由72元漲至160元。

資料二：農糧署表示，天氣放晴後，農民已陸續復耕，蔬菜供應量可望逐步增加。此外，政府輔導農民團體將冷藏高麗菜、結球白菜及根莖類蔬菜釋出至果菜批發市場，以穩定蔬菜價格。

1.假設其他條件不變，以小黃瓜市場為分析對象，連續降雨導致小黃瓜受損或影響開花授粉，主要造成市場的供給或需求發生何種變動？請在圖1中畫出變動後的曲線與新均衡點E1，並標示變動前後均衡價格及均衡數量的變化。

2. 依據資料二，以蔬菜市場為分析對象，政府輔導農民團體將冷藏蔬菜釋出至批發市場，主要是透過下列何種方式穩定菜價？請在表1勾選一項，並說明判斷理由及其對均衡價格與均衡數量的影響。（4分）

答案：

四、歷屆試題

番茄為全球最重要的蔬果之一，其加工品「番茄糊」也成為需求甚殷的產品。遺傳學家成功透過基因改造，培育可長途運輸且更便於製成濃縮番茄糊的「加工用番茄」，使番茄種植及生產番茄糊的地點不再受限，可創造更大利潤。成功培育改造的番茄，對番茄糊市場供需變動的直接影響，與下列哪個商品的市場變動情況最類似？(2025學測)

(A)品種改良後的水梨深受消費者喜愛

(B)政府採補貼政策鼓勵香蕉擴大栽種

(C)颱風肆虐令西瓜受損嚴重無法到貨

(D)民眾擔心基改草莓會帶來未知危害

答案：B

本專欄周四刊出

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