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閱讀數學／馬德堡市長的半球實驗

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
發明「馬德堡半球」實驗的科學家居里克 （Otto von Guericke），是馬德堡市的市長。圖／截自維基百科
發明「馬德堡半球」實驗的科學家居里克 （Otto von Guericke），是馬德堡市的市長。圖／截自維基百科

大家絕對聽過經典的實驗「馬德堡半球」：由兩個半圓組成的金屬球體抽真空後，兩邊各有好幾匹馬，卻還是拉不開兩個半圓。展現出大氣壓力的存在。以前國高中讀到這裡時，我心裡閃過一絲疑惑

「為甚麼要叫馬德堡半球？多數的實驗或定理都是科學家的名字啊」

後來深入瞭解後才發現，原來發明此實驗的科學家居里克 （Otto von Guericke）——他是馬德堡市的市長。

§ 科學家市長的科學外交

居里克是馬德堡人，在他29歲時，馬德堡遭逢戰爭浩劫，甚至德文還因此誕生了一個詞magdeburgisieren，意思是徹底毀滅。居里克當時是市府官員，被俘虜後他把自己跟家人贖出來。居里克對故鄉念念不忘，戰後立刻回到故鄉負責重建。又過了十多年，他成為馬德堡市市長。那是個博學家(polymath)的時代，居里克也是其中之一，他既是政治家、也是科學家。

於是，他就善用他的科學能力，作為城市外交的重要一環，在各地舉行科學展演，透過這些引人注目的實驗，開啟與權貴之間屬於馬德堡的外交。連出版科學著作，居里克也把書名取為《關於真空空間的新（所謂的）馬德堡實驗》，真正的把城市放在心中第一順位。

講到這裡就更可以理解，為什麼這場科學實驗要動用這麼多馬匹，或是能動用這麼多馬匹。多數的科學實驗都是在實驗室，小規模的、帶著一些獨自揭開世界秘密，真理被少數人發現的感覺。

廣場上擠滿了觀眾，巨大的金屬半球，兩旁蓄勢待發的馬匹。這種豪華、充滿視覺效果的規格。如今終於有了解答：一切都是居里克刻意為之。

這不僅是實驗，更是一場為了他深愛的故鄉馬德堡的巨大科學表演。居里克如此熱愛馬德堡，馬德堡也對他投以回報。如今馬德堡有一個居里克學會，如同當年居里克四處替馬德堡座城市外交，學會積極介紹居里克的生平、研究等等。

學會替居里克的一生下了很棒的總結：「為馬德堡服務 （Im Dienste Magdeburgs）」

馬德堡很不幸地遭遇了近乎屠城的浩劫，但馬德堡也很幸運，有這麼一位令人緬懷迄今的科學家市長。

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