新學期到了，不少班級開始重新布置教室。有人負責畫海報、有人剪裝飾，也有人忙著計算布告欄需要多少材料。假設班上準備了兩塊正方形展示板，邊長分別是100公分和98公分，要算兩塊板子的總面積，就會遇到：

100²＋98²

看到這麼大的數取平方，有些同學可能會想直接拿計算機。不過如果已知A=99²，事情就變得有趣了。

仔細觀察，100和98其實都只和99差1，因此可以寫成：

100＝99＋1 98＝99－1

這時正好可以用國二學過的和平方公式與差平方公式：

( a+b )²=a²+2ab+b²

( a－b )²=a²－2ab+b²

把兩個式子展開後，會發現中間的「加2ab」和「減2ab」剛好抵消，最後只剩下：

99²+1+99²+1=2A+2

力宇教育李熙老師提醒，平方公式不只是背公式，更重要的是先觀察數字之間的關係。像100、99、98這種彼此接近的數字，就很適合重新拆解再計算。下次遇到看似複雜的平方題，不妨先找找數字規律，也許不用硬算，就能找到更漂亮的解法！

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

力宇教育 數學 力宇教育 追蹤 國中數學／布置教室也能用！差的平方公式讓計算變簡單

不補習也能上北一女！瑞芳國中學霸分享：從國一養成使用AILEAD365自主學習習慣 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往