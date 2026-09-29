聽新聞
0:00 / 0:00
國中數學／布置教室也能用！差的平方公式讓計算變簡單
新學期到了，不少班級開始重新布置教室。有人負責畫海報、有人剪裝飾，也有人忙著計算布告欄需要多少材料。假設班上準備了兩塊正方形展示板，邊長分別是100公分和98公分，要算兩塊板子的總面積，就會遇到：
100²＋98²
看到這麼大的數取平方，有些同學可能會想直接拿計算機。不過如果已知A=99²，事情就變得有趣了。
仔細觀察，100和98其實都只和99差1，因此可以寫成：
100＝99＋1 98＝99－1
這時正好可以用國二學過的和平方公式與差平方公式：
( a+b )²=a²+2ab+b²
( a－b )²=a²－2ab+b²
把兩個式子展開後，會發現中間的「加2ab」和「減2ab」剛好抵消，最後只剩下：
99²+1+99²+1=2A+2
力宇教育李熙老師提醒，平方公式不只是背公式，更重要的是先觀察數字之間的關係。像100、99、98這種彼此接近的數字，就很適合重新拆解再計算。下次遇到看似複雜的平方題，不妨先找找數字規律，也許不用硬算，就能找到更漂亮的解法！
【延伸資訊】
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學2上(108新綱) 適用115學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10710
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
2026教育月》邀請您一同關心
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。