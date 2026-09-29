好讀周報／養了10年才發現真相！小貓驗DNA揭身分 科學家驚呼：是全新物種

文／陳韻涵輯

新聞故事：一隻體型嬌小、身披豹紋斑點的野生貓咪與人類共同生活多年，直到近期才被科學界認定為全新物種。國際研究團隊在南美國家玻利維亞發現新的原生物種「提爾卡約虎貓」（Leopardus tilcayo），這是科學家逾一世紀以來，首次正式命名並描述現存的野生貓科新物種，研究成果17日刊登於《現代生物學》期刊。

研究作者、玻利維亞生物學者葆拉．諾加萊斯-阿斯卡倫斯（Paola Nogales-Ascarrunz）於2017年受邀前往玻利維亞永加斯地區一處野生動物收容所，檢查一隻「外貌異常」的小型貓科動物。當地居民在森林附近發現這隻貓並帶回家飼養，但因飼養過程困難重重，最終將牠送往收容所。

這隻雄貓當時約10歲，體型比一般家貓小，體長約46公分、體重約1.4公斤，淺棕色毛皮上布滿深色斑點與不規則的玫瑰狀斑紋。諾加萊斯-阿斯卡倫斯起初也認為，牠可能屬於已知的虎貓，但牠身上的斑紋與已知物種存在明顯差異，因此展開進一步研究。

為確認這隻貓在南美洲貓科動物演化史上的定位，研究團隊進行基因組分析，並比較活體及博物館保存的骨骼等標本。最終共分析38個虎貓相關標本，結果顯示，這隻來自玻利維亞永加斯地區的虎貓，具有獨特的遺傳特徵，屬於此前未被辨識的獨立物種「提爾卡約虎貓」，該演化支系約在140萬年前，便與其他近親分離。

研究團隊藉此重新檢視南美虎貓的分類，由於不同虎貓物種外型高度相似，過去部分族群曾被視為同一物種，但此次基因分析顯示，南美洲的虎貓至少可分為5個不同物種，提爾卡約虎貓便是其中之一。

研究團隊將新物種命名為「Leopardus tilcayo」，並保留當地社群使用的「tilcayo」稱呼，研究人員指出，這並不是一種從未被人看見的動物，生活在安地斯山脈永加斯森林的居民早已知道牠的存在，只是現代科學過去並未將牠辨識為獨立物種。

研究團隊指出，提爾卡約虎貓已知棲地位於玻利維亞永加斯森林，當地森林正受到砍伐及金礦開採等人為活動影響。學界對於提爾卡約虎貓仍有許多未知，包括牠們的完整分布範圍、野外族群數量、食性與行為等，後續調查將有助於了解該物種的演化史，進一步掌握其棲地與族群所面臨的威脅並規畫保育工作。

科學家分析基因組發現原生物種「提爾卡約虎貓」。（圖／取自網路）