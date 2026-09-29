快訊

台灣人在氣什麼？獨家解析Threads十大熱門炎上事件

黑人陳建州才剛動完心臟手術...百歲奶奶又驚傳病危 被告知「可能是最後階段」

亞運自由車／0.076秒之差力壓地主隊 女子團體競速摘銅

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／海洋熱浪為何燒不退？科學家揭「幕後推手」竟跨越半個地球

聯合報／ 好讀周報
海洋熱浪之所以能長時間持續，與一條「環球波列」密切相關。（圖／余進義提供）
海洋熱浪之所以能長時間持續，與一條「環球波列」密切相關。（圖／余進義提供）

文／記者許維寧

全球暖化持續加劇，海洋熱浪（Marine Heatwaves）逐漸成為影響全球氣候與海洋生態的新常態。國立中央大學大氣科學系講座教授余進義與美國加州大學爾灣分校博士生趙鈺研究發現，西北太平洋海洋熱浪應為一跨海盆氣候現象，環球波列持續傳遞能量，促使熱浪得以跨洋延續，該研究日前已刊登於國際頂尖期刊《Science Advances》。

近年日本周邊海域、台灣北方海域及西北太平洋出現持續長達4至5年的海洋熱浪，衝擊漁業資源與海洋生態，也可能改變區域氣候型態。

余進義表示，過去科學界普遍認為，西北太平洋海洋熱浪主要由當地海洋或大氣條件造成，例如高壓系統滯留、雲量減少等因素。然而最新研究發現，海洋熱浪之所以能長時間持續，與一條環繞北半球中緯度、橫跨歐洲、亞洲、北太平洋及北大西洋的大尺度大氣波動—「環球波列」（Circumglobal Wave, CGW）密切相關。

研究團隊整合超過150年觀測資料、43組國際氣候模式模擬，以及大氣模式實驗，發現西北太平洋海洋熱浪不應僅被視為「區域海洋事件」，而是應重新理解為「跨海盆氣候現象」。若將地球比喻成一座大型運動場，環球波列就如同沿著跑道接力傳遞能量的隊伍，持續串連不同海域，使熱浪得以跨洋延續。

研究也首次提出海洋熱浪具有「自我增強回饋機制」（Self-reinforcing Feedback）。研究顯示，自1970年代以來，夏季環球波列活動明顯增強，不同海盆間的交互作用也更加頻繁，進一步延長海洋熱浪的生命周期。意味著未來西北太平洋長時間海洋熱浪不僅可能更加頻繁，也更容易跨越季節持續發展，而非在數個月內自然消散。

余進義說，若能將跨海盆交互作用納入季節氣候預報系統，將有助於提升海洋熱浪持續時間的預測能力，提供氣象與海洋預報單位更可靠的預警資訊，進一步發展更實用的海洋熱浪預測技術。

中大說，台灣位於西北太平洋邊緣，受到黑潮、季風、颱風及區域海氣交互作用共同影響。當西北太平洋發生長時間海洋熱浪時，不僅可能改變東亞及西北太平洋的氣候背景，也可能進一步影響台灣的颱風活動、海洋生態及漁業資源，顯示全球暖化與氣候系統彼此緊密連動的特性。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

熱浪 海洋 中央大學 好讀周報

好讀周報

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰投信深化海洋永續行動 從救援、研究到教育打造海洋保育全鏈結

複合型通膨來臨／能源通膨未降 極端氣候雪上加霜

複合型通膨來臨／AI搶電加熱浪 電網吃緊恐推高全球電價

唐獎得主索羅門中山談氣候變遷 籲相信民意能影響全球暖化

相關新聞

好讀周報／海洋熱浪為何燒不退？科學家揭「幕後推手」竟跨越半個地球

全球暖化持續加劇，海洋熱浪（Marine Heatwaves）逐漸成為影響全球氣候與海洋生態的新常態。國立中央大學大氣科學系講座教授余進義與美國加州大學爾灣分校博士生趙鈺研究發現，西北太平洋海洋熱浪應為一跨海盆氣候現象，環球波列持續傳遞能量，促使熱浪得以跨洋延續，該研究日前已刊登於國際頂尖期刊《Science Advances》。

好讀周報／養了10年才發現真相！小貓驗DNA揭身分 科學家驚呼：是全新物種

新聞故事：一隻體型嬌小、身披豹紋斑點的野生貓咪與人類共同生活多年，直到近期才被科學界認定為全新物種。國際研究團隊在南美國家玻利維亞發現新的原生物種「提爾卡約虎貓」（Leopardus tilcayo），這是科學家逾一世紀以來，首次正式命名並描述現存的野生貓科新物種，研究成果17日刊登於《現代生物學》期刊。

國中數學／布置教室也能用！差的平方公式讓計算變簡單

新學期到了，不少班級開始重新布置教室。有人負責畫海報、有人剪裝飾，也有人忙著計算布告欄需要多少材料。假設班上準備了兩塊正方形展示板，邊長分別是100公分和98公分，要算兩塊板子的總面積，就會遇到：

科學人／看的是藝術，學的是科學——談科學藝術舞台劇的誕生

1609年的一個夏天晚上，義大利天文學家伽利略（Galileo Galilei）將他剛做好的望遠鏡指向夜空，開啟了現代天文工作者使用儀器觀測星空的先河。400年之後的2009年，國際天文學聯合會（IAU）所在地的法國帶頭，規劃了世界性的「全球天文年」，我是台灣的活動召集人，那一年，我們從教育部、國科會、文建會，和民間熱心科教的企業募集了可觀的經費，進行了許多天文教育和大眾推廣的活動，其中後續影響最深遠的一項，就是「星空之旅—伽利略的一生」科學藝術舞台劇。 科學史上流傳許多伽利略的傳奇故事，其中最有名的一項，就是他在1590年前後，帶著一大一小兩個球，爬到義大利比薩斜塔的頂端，在比薩城的萬千市民仰望之下，將兩個球從同一高度放開，讓所有人都看到它們同時落地。這個震撼人心的實驗，目的在糾正一般人的迷思：大家總以為重的東西掉得快，輕的掉得慢。伽利略這個演示告訴眾人，若是不考慮空氣浮力，物體落地的時間只和當地的重力加速度有關，和物體本身質量大小沒有關係。 這是伽利略的學生維維亞尼（Vincenzo Viviani）在1650年左右記載他老師生平行誼時，以小說形式寫下的故事，並非正史。但無

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。