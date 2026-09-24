新聞中的公民與社會／從超商開學擴大招募多元人才 看職場平等

一、時事掃描

開學季搶才 統一超商釋出逾5000個職缺 開學季搶才，統一超商積極搶攻人力，提前布局多元共融職場並因應全台7-ELEVEN營運擴展需求，以「多元取才、各顯專才」為招募主軸，廣邀樂齡者、外籍生、新住民及外籍配偶加入超商團隊，預估2026年下半年將釋出超過5000名門市夥伴及上百位儲備幹部職缺。【2026/9/1聯合報】

二、命題趨勢

我國進入超高齡、少子化社會後，零售服務業面臨勞動力結構改變，便利商店開始擴大招募中高齡者、外籍生、新住民及身心障礙者，並透過彈性排班、多語工具及工作設備調整，降低不同群體進入職場的障礙。類似情形也出現在鄰近國家：日本便利商店長期缺工，2025年三大超商已僱用逾11萬名外籍員工；韓國也允許符合資格的外籍學生從事部分工時工作。這些現象反映東亞在高齡少子化與勞動力不足下，正擴大多元族群的勞動參與，並帶出語言、平等就業與職場調整等議題。本新聞命題焦點包括勞動參與、平等的市場勞動參與、實質平等、合理差別待遇、多元共融與職務再設計，對應SDG8合適的工作與經濟成長、SDG10減少不平等。

三、牛刀小試

因應高齡化與勞動力結構改變，某連鎖超商擴大招募多元人才，並推動多項職場措施。相關資料如下：

甲、對相同職務的第一線員工採取同職同薪之原則

乙、為外籍員工提供智能平板翻譯及多語輔助工具

丙、為中高齡員工配置放大鏡減壓地墊及友善座椅

丁、晉用身心障礙員工人數遠高於法定進用名額數

某學者主張：「追求職場平等，不一定要求所有勞工接受完全相同的待遇；若不同群體因其處境而面臨不同的就業障礙，提供適當協助反而有助於實現平等的勞動參與。」上述甲至丁資料中，哪兩項最能支持學者的主張？請先在下表左欄寫出兩項資料代號及其共同理由，再於右欄勾選一項最符合上述理念的政策作法。

答案：

四、歷屆試題

某國一份研究報告顯示，過去該國原住民族具有高等教育學歷的比例，明顯低於非原住民，最主要是受到早期許多不利於原住民族的社會、經濟及文化因素所導致。後來該國政府修正制度，針對原住民族設置外加錄取保障名額，且這些名額不會影響其他非原住民學生。該國有學者撰文評論上述政策，文中指出：政府推動該項政策，長期而言，可增強該族群成員的自信心，建立正面的自我形象，有助於扭轉該族群的不利處境。依據題文，該國政府採取的措施及所欲達成的目標，最適合以下列哪項論述加以闡釋？(2025分科)

(A)透過政策措施提升原住民族的經濟處境

(B)藉由修正制度設計以落實平等公民權利

(C)減少族群間的學歷落差以拉近族群隔閡

(D)強化原住民族教育以保障少數族群文化

答案：B

本專欄周四刊出

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