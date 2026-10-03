科學人／一臉很派不是沒原因？吉娃娃祖上混過郊狼血脈

吉娃娃體型迷你，個性卻常常很有「存在感」。現在，科學家在牠的基因裡又找到一個令人意外的身世線索：吉娃娃竟然和郊狼（Canis latrans）共享部分DNA片段。這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）的研究，原本是要測試新的基因分析工具，卻意外挖出了這隻全球最小型犬種之一的美洲血統。

從DNA裡追查狗狗祖先

DNA會一代代由親代傳給後代，因此不同動物共享的基因片段，可以留下祖先混血與演化歷史的線索。不過，動物基因組非常龐大，要判斷每一段DNA究竟來自哪個祖先族群並不容易。

史丹佛大學（Stanford University）團隊這次測試兩套軟體Gnomix與Gnofix，能同時比較許多動物的基因組，推估不同DNA區段的來源。這種方法稱為局部祖源推斷（local ancestry inference, LAI），可以把一個動物的基因組拆成不同片段，再追查每一段最可能源自哪個族群。

研究人員原本是在驗證這套方法，結果分析到吉娃娃時，發現牠的基因組中有多個片段與北美洲郊狼相符。

吉娃娃保留了美洲原生犬的血統

過去研究已發現，現代墨西哥犬種吉娃娃與墨西哥無毛犬（Xoloitzcuintli，常簡稱Xolo），都是歐洲犬與前哥倫布時期美洲犬血統混合的結果。現代多數家犬品種主要具有歐洲犬血統，但這兩種犬仍保留了一部分「新世界」祖源。

這次利用Gnomix分析後，研究再次確認吉娃娃與墨西哥無毛犬的北美洲血統，而且資訊更細：吉娃娃的祖先中曾混入郊狼基因；墨西哥無毛犬的基因組中，則有超過4%來自北極犬類祖先。

研究目前還無法確定，郊狼基因究竟是在什麼時候進入吉娃娃祖先的血統；不過先前研究推測，這次混血可能早在哥倫布抵達美洲之前就已經發生。至於當時是人類刻意讓犬隻與郊狼交配，還是自然發生的混血，目前仍不得而知。

吉娃娃究竟從這些美洲原生祖先身上繼承了哪些特徵，也還沒有答案。牠們的大耳朵與嚎叫確實容易讓人聯想到郊狼，但目前沒有證據能把這些特徵直接歸因於郊狼血統。

牠這麼小，不能怪郊狼

研究同樣無法判斷吉娃娃究竟從這些美洲原生祖先身上繼承了哪些特徵。牠的大耳朵與嚎叫或許讓人聯想到郊狼，但目前沒有證據能把這些外觀或行為直接歸因於郊狼血統。

而且郊狼雖然比狼小，體型仍遠大於吉娃娃，因此吉娃娃今天的迷你身材，更可能是人類長期人工選擇的結果，也就是不斷挑選體型較小的犬隻繁殖。考古證據顯示，歐洲人抵達以前的中美洲文化中，可能已存在體型很小的狗，但牠們與現代吉娃娃之間究竟有什麼關係，目前仍不清楚。

這項研究的重點，也不只是替吉娃娃多加一位野生親戚。新的基因分析方法能從一段段DNA中拆解不同祖源，讓科學家更細緻地重建家犬如何隨著人類遷徙、繁殖與不同犬類交流。至少現在我們知道，吉娃娃雖然裝得進小包包，牠的家族史倒是比體型大得多。

資料來源： 1.It Turns Out Chihuahuas Are Actually Part Coyote : ScienceAlert 2.Hilmarsson, H., Kumar, A. S., Barrabés, M., Rastogi, R., Bustamante, C. D., Mas Montserrat, D., & Ioannidis, A. G. (2026). Scalable high resolution ancestry deconvolution for genomic data. Nature Communications, 17, 9070. https://doi.org/10.1038/s41467-026-75391-0

（本文出自2026.9.17《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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