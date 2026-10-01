科學人／沖馬桶前先蓋蓋子？研究：病菌氣膠可能飄到呼吸高度

你以為沖馬桶只是按一下、轉身走人？最新一篇系統性文獻回顧提醒，沖馬桶時可能掀起一場看不見的病菌風暴。沖水產生的氣膠（aerosols）會被水流帶起，升到成人呼吸高度，並在空氣中停留約20秒。也就是說，馬桶裡的微生物會只乖乖待在水裡，有些可能會搭上這股沖水氣流，飄到周遭環境。

馬桶沖水，可能製造一小團微生物雲

這篇由澳洲弗林德斯大學（Flinders University）團隊進行的研究，分析了22篇與馬桶沖水氣膠相關的研究，發表於《整體環境科學》（Science of the Total Environment）。研究第一作者莉拉・阿迪亞尼（Lira Adiyani）指出，沖水時產生的湍流會把氣膠釋放到空氣中；而部分研究已在成人呼吸高度偵測到這些粒子，顯示馬桶沖水可能成為吸入暴露的途徑之一。

這些氣膠大多是水，但也可能含有生物氣膠（bioaerosols），也就是來自生物來源的空氣懸浮粒子，其中可能包含細菌或病毒。這些微生物可能來自使用後污染的馬桶，也可能來自沖水用水本身。阿迪亞尼表示，馬桶裡的微生物越多，沖水後釋放出的生物氣膠也可能越多；而沖水量較大的馬桶，通常會產生更多氣膠。

為什麼不同研究結果差很多？

這篇回顧也提醒，目前相關證據仍然分散，而且不同研究之間差異很大。原因不難理解：有些研究會先在馬桶水中加入微生物或螢光替代粒子，再觀察沖水後它們如何擴散；有些則是在較接近日常使用的條件下進行。不同研究使用的馬桶類型、沖水量、採樣位置、測量方法與目標微生物也不一致，因此結果很難直接比較。

不過，幾個趨勢仍然值得注意。在有加入微生物或替代粒子的研究中，馬桶水裡的微生物濃度越高，沖水後產生的生物氣膠濃度也越高。較靠近馬桶座的位置，也常測得較高的生物氣膠量。這代表馬桶清潔不是只有「看起來乾淨」就好；定期清潔馬桶與周邊表面，可能有助於減少沖水時被帶入空氣的微生物。

蓋上馬桶蓋，不是無敵護盾，但值得做

很多人最在意的問題是：沖水前蓋上馬桶蓋到底有沒有用？這篇回顧沒有找到氣膠濃度與馬桶蓋位置之間的明確關聯，但研究人員仍認為，蓋上馬桶蓋是合理的預防措施。部分研究顯示，關上馬桶蓋雖然無法完全阻止氣膠逸出，卻可能阻擋它們直接往上升，而是讓粒子從馬桶蓋與坐墊之間的縫隙往外散出。

因此，阿迪亞尼建議，如果馬桶有蓋子，沖水前可以先蓋上，以降低可能的吸入暴露。只是它不是結界，不能把所有粒子封印在馬桶裡。除了蓋上馬桶蓋，選擇低沖水量馬桶，或使用低水量沖水選項，也可能減少氣膠產生。至於通風，這篇回顧同樣沒有找到它與氣膠量之間的明確關聯，但通風仍可能影響氣膠在浴廁中的移動與稀釋方式，因此仍值得納入浴廁衛生考量。

醫院等高風險場所，更需要認真看待

對一般家庭來說，這項研究不是要大家從此害怕沖水，畢竟不沖更可怕，而是提醒我們：沖水不只會把髒污帶走，也可能把一些微生物帶進空氣。洗手當然還是基本功，但廁所衛生不能只靠洗手收尾；馬桶本身、周圍表面、沖水方式，甚至浴廁裡的空氣流動，都可能影響那些看不見的粒子往哪裡去。

研究共同作者、弗林德斯大學環境微生物學家哈麗特・懷利（Harriet Whiley）表示，未來仍需要更多研究，開發能減少馬桶生物氣膠的設計與工程介入，尤其是在醫院等高風險場所。對免疫力較弱的病人來說，馬桶沖水可能不只是生活小細節，而是感染控制需要注意的一環。下一次沖水前，先把馬桶蓋放下來，再定期清潔馬桶與周邊表面。這些動作不複雜，卻能讓浴廁裡看不見的微生物少一點上場機會。

資料來源： 1.Flushing a Toilet Can Blast Germs Up to Your Breathing Zone, Study Finds : ScienceAlert 2.Adiyani, L., Ross, K., Van den Akker, B., & Whiley, H. (2026). Aerosol and bioaerosol generation from toilet flushing: A systematic review and risk factor analysis. Science of the Total Environment, 1048, Article 182111. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2026.182111itotenv.2026.182111

（本文出自2026.9.15《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

科學人雜誌 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往