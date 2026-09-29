科學人／看的是藝術，學的是科學——談科學藝術舞台劇的誕生

1609年的一個夏天晚上，義大利天文學家伽利略（Galileo Galilei）將他剛做好的望遠鏡指向夜空，開啟了現代天文工作者使用儀器觀測星空的先河。400年之後的2009年，國際天文學聯合會（IAU）所在地的法國帶頭，規劃了世界性的「全球天文年」，我是台灣的活動召集人，那一年，我們從教育部、國科會、文建會，和民間熱心科教的企業募集了可觀的經費，進行了許多天文教育和大眾推廣的活動，其中後續影響最深遠的一項，就是「星空之旅—伽利略的一生」科學藝術舞台劇。

科學史上流傳許多伽利略的傳奇故事，其中最有名的一項，就是他在1590年前後，帶著一大一小兩個球，爬到義大利比薩斜塔的頂端，在比薩城的萬千市民仰望之下，將兩個球從同一高度放開，讓所有人都看到它們同時落地。這個震撼人心的實驗，目的在糾正一般人的迷思：大家總以為重的東西掉得快，輕的掉得慢。伽利略這個演示告訴眾人，若是不考慮空氣浮力，物體落地的時間只和當地的重力加速度有關，和物體本身質量大小沒有關係。

「星空之旅—伽利略的一生」在中正紀念堂前的民主大道上演出，舞台沒有頂篷，燈光可以直衝天際，影像可以直接投在紀念堂的白牆上。圖／孫維新提供

這是伽利略的學生維維亞尼（Vincenzo Viviani）在1650年左右記載他老師生平行誼時，以小說形式寫下的故事，並非正史。但無論這個實驗做過沒有，這個過程的畫面感十足！我就製作了一齣舞台劇「星空之旅—伽利略的一生」，在中正紀念堂前的民主大道上，搭起了露天舞台和比薩斜塔，結合了音樂、歌唱、舞蹈，和多媒體，以戲劇的形式敘述了伽利略坎坷的一生。

這齣戲由資深導演帶領專業演員和歌手演出，舞台設計很特別，不搭頂篷，旁邊是高聳的比薩斜塔。由台達電贊助的高流明投影機，分前後兩層，第一層投影在舞台的背景銀幕上，第二層的畫面直接打在了中正紀念堂巨大的白牆之上，場面壯觀！

當然，整齣戲最重要的環節，就是伽利略自己拿著兩顆球爬上高塔，再鬆手使兩顆球同時往下掉，讓現場觀眾看到兩球同時落地，重現當年的精采實驗。但在現場排練這個橋段時，卻出了不少狀況，我也才感覺到藝術人和科學人的想法是如此不同。

為了完美重現「雙球實驗」，我請助理製作了兩個金屬球，一個600公克，一個6000公克，兩者在重量上相差10倍。但想著飾演伽利略的演員，在演出的過程中，要拿著兩個球在斜塔背後的狹窄梯子上，爬上四層樓的高度，到了頂端一定是氣喘吁吁，還要將兩球舉過欄杆，穩定鬆手，讓兩球同時自由下墜，簡直是不可能的任務。所以我請助理另外製作了一個鐵箱，裝在斜塔頂端的欄杆邊上，裡面有一大一小兩個格子，剛好放入兩顆球，鐵箱下方作了翻板，旁邊有個扳手，演員爬上頂端，講幾句激勵人心的話，一拉扳手，兩顆球自然掉下。

理論很美好，製作很專業，但實際執行起來卻完全不符合我們的期待！彩排當天在廣場上測試時，兩顆球沒有一次同時落地！總是聽到「砰、砰」兩聲。我在廣場上看了半天，很同情我那位男性助理，他抱著兩顆球往上爬，到樓頂把球放入鐵箱，一拉扳手，兩顆球分前後落地，他爬下斜塔，撿起兩顆球，再抱著上塔，放入鐵箱，拉動扳手，再爬下來撿球，合著那天下午就忙活他一個人！

導演在旁邊看了心焦，委婉地說：「孫老師，今天晚上當著幾千名觀眾面前，要是兩顆球不能同時落地，那我們不就推翻了伽利略的理論了嗎？」我說：「你的想法呢？」導演說：「這樣吧，我們在舞台地板上挖個洞，讓兩顆球落下來時直接穿過這個洞，掉在底下的海綿上，這時音效配個聲音『砰』，就表示兩球同時落地了！」

我聽了總覺得哪裡不對。我們演出這個橋段，是為了向伽利略致敬，但若不能完美重現他曾經做到的實驗，就失去了這個橋段的科學意義。我和助理討論半天，終於發現問題在哪裡。關鍵是我們做的兩球半徑不同，從鐵箱下方的翻板上滾下去的時候，位置就已經有先後之分！解決之道很簡單，捨棄鐵箱不用，演員兩手平伸，把球舉在同一高度，然後兩手移開，讓球自然下落，這時兩球終於能同時落地！我們在下方還加了鐵板和石灰，讓兩顆球砸到舞台時，不單是一聲巨響，還看到煙塵飛起，同時震撼觀眾的視覺和聽覺！

第三齣戲「哈雷與牛頓―從黑暗到光明」的四位演員／歌者，讓整齣戲在音樂流動中穩定前行。圖／莊美鈴

2009年的春分晚上，伽利略的科學成就和人生磨難感動和震撼了台下將近8000名觀眾！自此之後，我又製作了五齣科學藝術舞台劇，主題人物包含了哥白尼、法拉第、哈雷與牛頓、愛因斯坦，和克卜勒等大科學家。我希望開創一個科學教育的新形式：「看的是藝術，學的是科學」！讓觀眾在沒有壓力且充滿趣味的氛圍中自然吸收科學知識。

今年適逢「2026太空年」，我寫了第七齣舞台劇「百年逐夢—哥達德和馮布朗的傳奇故事」，預計10月中旬於桃園展演中心演出，喜歡欣賞藝術和科學交融的朋友們，盍興乎來？

（本文出自2026.9.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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