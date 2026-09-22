國際小學堂／川普向北韓示好 美韓同盟鬆動

美國總統川普八月中在美韓年度軍事演習舉行前突然下令縮減規模，導致演習時間腰斬，再度讓外界關注美韓同盟是否正在發生變化。川普第一任期就曾暫停美韓軍演，如今又要求重新檢視駐韓美軍、國防費用與同盟任務，美韓關係正從過去單純聚焦北韓威脅，逐漸轉向利益與責任重新分配。

川普二○一八年在新加坡與北韓領導人金正恩會面，隔年又在越南河內及南北韓非軍事區與金正恩碰面。新加坡峰會後，川普中止美韓軍演，理由是軍演昂貴且挑釁。但隨著河內川金會最終破局、北韓持續發展核武與飛彈，美韓軍演又逐步恢復舉行。

如今北韓核武軍力已今非昔比，還與俄羅斯建立更緊密的軍事合作關係。在這樣的背景下，川普再次縮減軍演，除了向北韓示好、希望再度與金正恩會面，也引發外界對美國安全承諾的疑慮。

川普盼駐軍更彈性 不只應對北韓

川普對美韓同盟應該如何運作一直有意見。川普長期質疑維持二萬八千五百名駐韓美軍的成本，要求南韓承擔更多防衛支出。他在第二任期也推動美韓同盟「現代化」，希望駐韓美軍擁有更大戰略彈性，不只應對北韓，也能處理朝鮮半島以外的安全挑戰，尤其是中國。

這對南韓卻是敏感問題。南韓需要美國軍力威懾北韓，卻不希望在台海發生衝突時被迫捲入。在美國的安全承諾可能生變情況下，南韓一方面提高國防支出，承諾在自身防衛上扮演更積極角色；另一方面也向美國爭取合作打造核動力潛艦，並在鈾濃縮、核燃料再處理以及戰時作戰指揮權移交等議題上取得更大自主權。

國防費用分攤成為美韓之間重大問題。美韓已達成二○二六年至二○三○年防衛費用分攤協議，南韓今年將出資約一點五二兆韓元，維持駐韓美軍相關開支，但川普仍認為南韓付得太少。南韓則認為雙方已簽署協議，就應該照協議執行。

美不滿首爾投資慢 縮減軍演規模

貿易與投資讓矛盾更加複雜。川普第二任期對南韓施加關稅壓力，要求南韓以大規模對美投資換取關稅減免。南韓企業已在美國半導體、電池、電動車與造船等產業投入巨資，韓方也承諾對美國專案投入三千五百億美元。然而，美方一直認為南韓投資進度太慢，知情人士透露，川普決定縮減美韓軍演，部分原因是不滿韓方履行投資承諾的進度。

川普藉軍演腰斬施壓韓方投資的說法，似乎可信。軍演生變後，雙方相關談判立刻有進度，南韓政府傳出將利用對美投資方案中的一千二百億美元，在美國興建八座核反應爐，還會參與阿拉斯加天然氣計畫。

未來駐韓美軍部署 恐受北韓牽動

在軍演縮減後，川普尋求與金正恩重新接觸的意圖更加明顯。川普近期持續透過公開談話向平壤喊話，表示希望再次與金正恩會面；華府也沒有把這次軍演調整定位為一次性的軍事決定，而是持續檢視駐韓美軍部署與美韓聯合軍事活動。這意味若未來川普與金正恩重新展開接觸，美方可能把軍演規模、戰略資產部署等議題納入談判籌碼。

目前最大的變數在北韓。平壤若接受美方接觸，川普可能進一步主張降低部分軍事活動，以換取談判空間；但如果北韓沒有回應，美韓軍演縮減反而可能導致南韓國內質疑美國安全承諾。尤其北韓核武能力已經提升，南韓又面臨中國與俄羅斯因素，使南韓更加在意美國是否仍願意維持足以嚇阻北韓的軍事部署。

對川普而言，美韓軍演逐漸成為可運用的外交與談判籌碼。對南韓，川普可以透過調整軍演規模，要求南韓增加防衛分攤、加快對美投資；對北韓，則可把縮減軍事活動當成釋出善意、換取金正恩回到談判桌的條件。

南韓總統李在明去年上任以來，對北韓採取相對溫和立場，但北韓對南韓的示好置之不理。路透

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