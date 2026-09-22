國際小學堂／半島外交 南韓憂被邊緣化

南北韓邊境戒備森嚴，邊境附近荒廢已久的月井里車站，近日重新被包裝成南韓渴望與北韓和解的象徵。然而，重新將這座南韓最北端車站與鐵路網連結的計畫，卻在一個尷尬時刻登場。北韓對南韓的示好置之不理，而南韓的老盟友美國則正積極尋求與北韓直接對話。

南韓總統李在明去年上任以來，對北韓採取相對溫和立場，但近期局勢接連出現變化，也讓外界開始質疑，南韓在推動朝鮮半島外交與和解進程中究竟能發揮多少作用。

美國總統川普八月中無預警宣布，大幅縮減美韓年度聯合軍演規模，並稱這些軍演對北韓而言「不合適且具敵意」。川普同時批評南韓沒有在美國對伊朗的戰事中提供協助，並表示今年將與北韓領導人金正恩會面。

北韓隨後多次試射彈道飛彈，金正恩胞妹金與正則嘲諷美國與南韓有如「主僕」關係。

一連串事態發展，為李在明政府積極與北韓和解的努力蒙上陰影，其中也包括月井里鐵路計畫。

重啟月井里鐵路工程 致力和解引發質疑

簡樸的月井里車站原本位於非軍事區內，曾是連接首爾與元山鐵路線的一部分。車站在一九五○年至一九五三年的韓戰期間遭到摧毀，一九八八年則在非軍事區附近的南韓城鎮鐵原重建。如今，月井里成為吸引遊客參觀南北韓非軍事區的景點，而這條鐵路線昔日的終點元山，則位於北韓境內。

然而，月井里車站的歷史，也凸顯兩韓和解的希望很容易受到朝鮮半島政治局勢牽動。

月井里鐵路相關工程二○一五年啟動，但僅過一年，就因北韓進行第四次核試爆而停擺。如今南韓重新推動相關計畫，卻未必能得到北韓回應。

對鐵原一些居民而言，工程重新啟動帶來的不是希望，而是更多懷疑。

七十歲的當地居民文載用（譯音）表示：「他們似乎一直試圖透過鐵路計畫與北韓和解，但從我們的角度來看，這不切實際。」

南韓的和解計畫最終目標，是恢復與北韓的鐵路連結，包括通往元山的路線。

李在明曾表示，他準備在不設前提的情況下與北韓對話，包括正式結束韓戰。韓戰最終以停戰協定收場，各方並未簽訂和平條約，嚴格來說並未正式結束。

中俄美都與北韓接觸 南韓能做的卻有限

南韓統一部長鄭東泳七月表示，南韓政策重點已從優先推動北韓無核化，轉向遏制北韓核武計畫進一步擴張。

然而，在傳統盟友中國與俄羅斯支持下，北韓的態度並未改變。北韓支持俄羅斯入侵烏克蘭，並一再表明是「不可逆轉的核武國家」，同時將南韓定性為「最敵對」的敵人。

與此同時，川普可能正試圖重新啟動與北韓的外交接觸，希望在十一月期中選舉前取得一項外交政策成果。

在這樣的情況下，南韓可能被邊緣化。李在明表示尊重川普決定，並承諾將「竭盡所能」支持川普的和平努力。

挪威奧斯陸大學教授狄宏諾夫告訴法新社，南韓確實相當擔心被邊緣化。他說，中國、俄羅斯甚至美國都以不同方式與北韓接觸，唯獨南韓沒有直接管道，因此首爾迫切希望取得與北韓接觸機會，但「南韓目前能做的事很有限」。

在這樣的背景下，月井里鐵路計畫成為南韓單方面推動和平的象徵。慶南大學教授林乙哲說，如果兩韓關係最終恢復，南韓現在先行準備基礎設施，確實可以節省未來重啟交通往來所需的時間。但他直言：「現實是，目前的狀況下幾乎不可能，大家心知肚明。」

林乙哲說，由於南韓目前對北韓能採取的選項有限，政府因而轉向推動可以「單方面推行」的計畫。月井里鐵路正是其中之一，它既是為未來兩韓關係改善預作準備，也反映出在北韓拒絕對話、美國又可能直接與平壤接觸的情況下，南韓試圖避免在半島外交中完全失去主動權。

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