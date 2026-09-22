聽新聞
0:00 / 0:00

國際小學堂／半島外交 南韓憂被邊緣化

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
南韓東北部江原道鐵原的月井里車站近日重新被包裝成南韓渴望與北韓和解的象徵。圖為車站八月十日展示火車頭。法新社
南韓東北部江原道鐵原的月井里車站近日重新被包裝成南韓渴望與北韓和解的象徵。圖為車站八月十日展示火車頭。法新社

北韓邊境戒備森嚴，邊境附近荒廢已久的月井里車站，近日重新被包裝成南韓渴望與北韓和解的象徵。然而，重新將這座南韓最北端車站與鐵路網連結的計畫，卻在一個尷尬時刻登場。北韓對南韓的示好置之不理，而南韓的老盟友美國則正積極尋求與北韓直接對話。

南韓總統李在明去年上任以來，對北韓採取相對溫和立場，但近期局勢接連出現變化，也讓外界開始質疑，南韓在推動朝鮮半島外交與和解進程中究竟能發揮多少作用。

美國總統川普八月中無預警宣布，大幅縮減美韓年度聯合軍演規模，並稱這些軍演對北韓而言「不合適且具敵意」。川普同時批評南韓沒有在美國對伊朗的戰事中提供協助，並表示今年將與北韓領導人金正恩會面。

北韓隨後多次試射彈道飛彈，金正恩胞妹金與正則嘲諷美國與南韓有如「主僕」關係。

一連串事態發展，為李在明政府積極與北韓和解的努力蒙上陰影，其中也包括月井里鐵路計畫。

重啟月井里鐵路工程 致力和解引發質疑

簡樸的月井里車站原本位於非軍事區內，曾是連接首爾與元山鐵路線的一部分。車站在一九五○年至一九五三年的韓戰期間遭到摧毀，一九八八年則在非軍事區附近的南韓城鎮鐵原重建。如今，月井里成為吸引遊客參觀南北韓非軍事區的景點，而這條鐵路線昔日的終點元山，則位於北韓境內。

然而，月井里車站的歷史，也凸顯兩韓和解的希望很容易受到朝鮮半島政治局勢牽動。

月井里鐵路相關工程二○一五年啟動，但僅過一年，就因北韓進行第四次核試爆而停擺。如今南韓重新推動相關計畫，卻未必能得到北韓回應。

對鐵原一些居民而言，工程重新啟動帶來的不是希望，而是更多懷疑。

七十歲的當地居民文載用（譯音）表示：「他們似乎一直試圖透過鐵路計畫與北韓和解，但從我們的角度來看，這不切實際。」

南韓的和解計畫最終目標，是恢復與北韓的鐵路連結，包括通往元山的路線。

李在明曾表示，他準備在不設前提的情況下與北韓對話，包括正式結束韓戰。韓戰最終以停戰協定收場，各方並未簽訂和平條約，嚴格來說並未正式結束。

中俄美都與北韓接觸 南韓能做的卻有限

南韓統一部長鄭東泳七月表示，南韓政策重點已從優先推動北韓無核化，轉向遏制北韓核武計畫進一步擴張。

然而，在傳統盟友中國與俄羅斯支持下，北韓的態度並未改變。北韓支持俄羅斯入侵烏克蘭，並一再表明是「不可逆轉的核武國家」，同時將南韓定性為「最敵對」的敵人。

與此同時，川普可能正試圖重新啟動與北韓的外交接觸，希望在十一月期中選舉前取得一項外交政策成果。

在這樣的情況下，南韓可能被邊緣化。李在明表示尊重川普決定，並承諾將「竭盡所能」支持川普的和平努力。

挪威奧斯陸大學教授狄宏諾夫告訴法新社，南韓確實相當擔心被邊緣化。他說，中國、俄羅斯甚至美國都以不同方式與北韓接觸，唯獨南韓沒有直接管道，因此首爾迫切希望取得與北韓接觸機會，但「南韓目前能做的事很有限」。

在這樣的背景下，月井里鐵路計畫成為南韓單方面推動和平的象徵。慶南大學教授林乙哲說，如果兩韓關係最終恢復，南韓現在先行準備基礎設施，確實可以節省未來重啟交通往來所需的時間。但他直言：「現實是，目前的狀況下幾乎不可能，大家心知肚明。」

林乙哲說，由於南韓目前對北韓能採取的選項有限，政府因而轉向推動可以「單方面推行」的計畫。月井里鐵路正是其中之一，它既是為未來兩韓關係改善預作準備，也反映出在北韓拒絕對話、美國又可能直接與平壤接觸的情況下，南韓試圖避免在半島外交中完全失去主動權。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

南韓 外交 北韓 朝鮮半島 李在明 美韓 軍演

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運足球／開賽後即犯規 南北韓女足火藥味濃賽後冷淡擊掌

南北韓軍事分界線驚傳爆炸！3南韓士兵受傷 疑地雷引爆

日媒：日本藉由亞運接觸北韓官員 未獲回應

亞運／出大包？南韓比賽曲棍球「竟播北韓國歌」 球員錯愕、主辦道歉了

相關新聞

國際小學堂／川普向北韓示好 美韓同盟鬆動

美國總統川普八月中在美韓年度軍事演習舉行前突然下令縮減規模，導致演習時間腰斬，再度讓外界關注美韓同盟是否正在發生變化。川普第一任期就曾暫停美韓軍演，如今又要求重新檢視駐韓美軍、國防費用與同盟任務，美韓關係正從過去單純聚焦北韓威脅，逐漸轉向利益與責任重新分配。

國際小學堂／半島外交 南韓憂被邊緣化

南北韓邊境戒備森嚴，邊境附近荒廢已久的月井里車站，近日重新被包裝成南韓渴望與北韓和解的象徵。然而，重新將這座南韓最北端車站與鐵路網連結的計畫，卻在一個尷尬時刻登場。北韓對南韓的示好置之不理，而南韓的老盟友美國則正積極尋求與北韓直接對話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。