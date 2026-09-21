不補習也能上北一女！瑞芳國中學霸分享：從國一養成使用AILEAD365自主學習習慣

面對國中教育會考，不少學生到了國三才開始密集衝刺，補習、刷題、熬夜念書幾乎成為備考日常。然而，畢業於新北市立瑞芳國中的陳品蓉，國中三年沒有補習，靠著穩定的學習習慣與自主規劃，在115年國中教育會考取得33.8分，順利錄取臺北市立第一女子高級中學。

力宇教育「學霸專訪」特別邀請陳品蓉分享她的讀書方法。回顧三年國中生活，她並不是到了國三才開始衝刺，而是從國一第一次段考開始，就逐步建立自己的學習節奏。

「我會先看一次參考書上的重點，接下來開始大量刷題，找出自己比較不熟悉，或是還沒有複習到的重點。」品蓉表示，從國一起，幾乎每次段考都維持這樣的準備方式，其中社會科更經常利用AILEAD365線上教學平臺進行題目練習，並搭配學習分析檢視自己的弱點，再回頭複習課本、參考書或教學影片。

即使學習表現一直相當穩定，她也曾遇到卡關的時候。第一次模擬考時，物理成為讓她最受挫的科目。面對不熟悉的觀念，她選擇大量練習題目，並利用AILEAD365教學影片重新釐清。

品蓉分享，學校課堂上的內容通常講解一次就會繼續進度，但回家後若能再看一次影片複習，不僅能加深印象，也能讓原本不夠清楚的概念更加透徹。經過一段時間反覆練習與複習後，原本較不擅長的物理也逐漸進步。

相較於傳統學習方式，數位學習最大的差異，對品蓉而言是「可以自己掌握時間」。遇到問題時，如果只能等待詢問老師，可能因為老師當下沒有時間而延後解決；線上學習則能讓她在需要時隨時找到資源，依照自己的學習進度即時補強。

令人意外的是，進入會考衝刺期後，品蓉並沒有因此熬夜苦讀。平日完成學校作業後，她晚上大約再安排兩小時讀書、寫題目或複習重點，並維持晚上9點半至10點就寢。假日早上練習歷屆試題，下午重新整理重點，再到AILEAD365進行題目練習。

除了讀書，她也保留與家人出遊、爬山及運動的時間。品蓉認為，睡眠與運動都很重要，而能在國三維持相對穩定的作息，關鍵就在於從國一、國二開始累積，而不是等到會考前才一次補足過去沒有學好的內容。

「平常有養成習慣的話，到最後就不會太緊張。」即使會考前兩天，她坦言自己仍然非常緊張，但真正坐進考場、翻開題本開始作答後，很快就回到平常練習題目的節奏，專注完成考試。

從國一開始穩定累積，到會考前維持自己的學習步調，品蓉的經驗也顯示，自主學習並不是到了大考前才開始衝刺，而是把每一次段考、每一次練習都當成檢視自己的機會。她也以自己的經驗鼓勵學弟妹：「持之以恆地努力下去，最後都會有好的回報。」

AILEAD365線上教學平臺整合教學影片、線上題庫、學習分析等數位學習資源，讓學生能依照自己的學習進度安排練習與複習，在課堂之外，也能即時找到需要補強的內容。對自主學習的學生而言，數位工具不只是增加練習量，更重要的是協助學生找到自己的弱點，把時間用在真正需要加強的地方。

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教育部校園數位內容與教學軟體

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