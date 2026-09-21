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《英語閱讀素養》921國家防災日不只學防震 Ai學霸結合地震情境帶學生學英語素養

聯合新聞網／ 力宇教育

早上警報系統響起，是不是也讓大家嚇了一跳？每年 9 月 21 日是國家防災日，除了提醒民眾建立正確的防災觀念，對學生而言，也能成為連結生活經驗與學科知識的重要學習素材。Ai學霸將「地震」融入國中英語課程，透過素養題組與文法解析，讓學生從熟悉的生活情境出發，學習如何用英語描述地震，同時掌握國中重要的英語文法與閱讀理解能力。

1999 年 9 月 21 日發生的 921 大地震，是台灣重要的歷史記憶。對現在的國中生而言，雖然沒有親身經歷，但地震仍是生活中經常接觸的議題。如何用英語描述地震發生、建築物受損、人員傷亡，以及救援物資送達等情境，其實也包含許多國中階段重要的英語學習概念。

Ai學霸國中英語總複習課程便以 921 地震為情境，設計英語克漏字素養題組，帶入國三重要文法「被動語態」。學生不只是記住文法規則，而是從文章脈絡判斷事件中的動作與受詞關係，進一步理解被動語態在實際英文中的使用方式。

面對現在強調閱讀理解與素養導向的英語學習，只會背單字、記文法公式並不足夠。學生更需要練習從文章前後文判斷語意、掌握句型，並將所學運用在不同題型中。

Ai學霸國中英語總複習課程整理國中三年重要文法，搭配克漏字及閱讀素養題組，學生可先自行作答，再透過老師的影片解析掌握解題關鍵，並搭配平台題庫持續練習；另有英語常用單字 2000 課程，協助學生累積國中階段常用字彙。

921 國家防災日除了提醒我們記取歷史、建立防災意識，也可以成為跨領域學習的契機。從生活議題出發，把英文真正用在理解事件與表達情境上，讓學生不只是「為考試學英文」，也能在學習過程中看見語言與生活的連結。

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語總複習課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語進度課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10365

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

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