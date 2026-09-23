好讀周報／拒絕拚命只想慢活！Z世代瘋迷「義大利奶奶生活法」 背後原因曝光

文／編譯田思怡

歐美Z世代突然對義大利奶奶的慢活哲學感興趣，「義大利奶奶生活法」（nonnamaxxing）成為熱搜字眼，認為這種自己動手為家人做義大利麵、麵包和地中海料理的生活，就是「美好的生活」（la dolce vita），而且有益身心健康，可以讓人活到一百歲。Z世代為何迷上義大利奶奶？

2026年2月24日，加拿大護膚品牌Tallow Twins在Instagram上發布了一組貼文，讀起來像一篇生活方式宣言：代代相傳的食譜、新鮮農產品、用油脂烹調、餵飽所愛的人，以及拒絕社群媒體。貼文寫道：「今夏實踐義大利奶奶的生活，從現在開始。醃製肉品、自己做義大利麵，還有『一切都會過去』（tutto passa）的心態。」

這篇貼文獲得近6萬個讚，也創造了在網路上瘋傳的標籤：nonnamaxxing。這個詞一周之內在Google上的搜尋量暴增700%。nonna是義大利文的奶奶，maxxing則是網路用語，源自maximizing，也就是將一種特性極大化、最優化，nonnamaxxing就是學義大利奶奶過生活，就能好好地活到老。

不過，諷刺的是，學義大利奶奶過生活的一個要點是拒絕社群媒體，而這個新生活態度卻在社群媒體上流行起來，還創造出一些網紅義大利奶奶。

華盛頓郵報報導，90歲的葛拉齊婭・因坎波（Grazia Incampo）和88歲的特蕾莎・卡利亞（Teresa Calia）住在義大利南部，她們做夢都沒想到自己會成為網紅。兩人在一家麵包店裡現做耳朵麵（orecchiette），就像做了一輩子義大利麵的老手，而不是社群媒體明星。

90歲的葛拉齊婭‧因坎波（右）和88歲的特蕾莎．卡利亞（左）是從小就認識的閨密，卻意外成了學奶奶生活的養生潮流網紅。（圖／IG）【作者：王文玲，日期：2026-09-21，數位典藏序號：20260918163359828】

她們是從小就認識的閨密，卻意外成了學奶奶生活的養生潮流網紅。什麼是義大利奶奶的生活：身邊總有一個好友陪伴、幾乎不浪費任何東西、想出數不清的橄欖油用途。

因坎波和卡利亞在社群媒體的短片中一邊製作超大份料理，一邊唱歌大笑。在一支影片中，因坎波說醫生要她少喝酒，在卡利亞為她倒紅酒時，一本正經地用剪刀一直剪倒出來的酒。

因坎波和卡利亞是義大利南部阿爾塔穆拉鎮（Altamura）上Antico Forno Santa Caterina麵包店傳統食譜的幕後靈魂人物。兩人不僅以調皮逗趣的幽默感吸引大批粉絲，也因端出超大量義大利麵，以及鋪滿新鮮起司、肉類、番茄和橄欖油的麵包而廣受歡迎。

她們的輕鬆幽默，以及對食物的熱愛，說明了為什麼義大利奶奶能在網路上擄獲人心，也因此吸引大批觀光客。麵包店的老闆之一巴拉蒂尼（Giacomo Barattini）是因坎波的遠親，他說，他曾向她請教如何做麵包、佛卡夏和餅乾的傳統食譜，並提供這個地區的道地義大利料理。

因坎波告訴華盛頓郵報，「我非常喜歡手工義大利麵，總是用我們自己的雙手製作。麵包也是！家裡絕不能少好麵包，即使放久了，還是很好吃。我們什麼都不會丟掉，總能想辦法利用它。」