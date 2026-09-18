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閱讀數學／解題的思考歷程（一）
「如果我有1小時解一道問題，我會花50-55分鐘來釐清問題，花5分鐘解答。」
許多人對愛因斯坦的這句名言耳熟能詳，可其實——至少我們找不到任何證據，證明愛因斯坦真的說過這句話。不過這不妨礙這句話的價值，因為它真的有道理。日常生活問題如此，數學問題亦然。數學教育家 Schoenfeld 記錄了上百段解題錄影，發現遇到數學問題時，數學家把超過一半的時間花在「搞懂問題」。可惜的是，多數學生連停下來思考一下都沒有。
▍持續按下的暫停鍵
這邊要先提一下，Schoenfeld提供給受測者的題目，並非是一眼就知道該套哪種公式的程序性計算題。他給的是比較複雜、得自己摸索方向的難題，例如Schoenfeld在演講時常講的
「圓周上任選三點連成三角形，怎麼選面積最大？盡你所能『證明』你的答案。」
接著，他把解題歷程拆成六大步驟：讀題、分析、探索、規劃、執行、驗證，畫成一條時間軸。典型的學生在解題時，有6成是花約1分鐘讀完題目，接著跳過分析，一頭栽進「#探索」，即使沒有進展，也很少停下來問自己：「這條路真的有用嗎？」
直到20分鐘結束。他們嘗試了一個方向，沒進展也不回頭，在沒有仔細思考的情況下努力、盲目嘗試。方向不對，再怎麼走也無法抵達終點。
相對地，數學家並不是一路勢如破竹，而是花超過一半時間搞懂問題，釐清正確方向。接著，來回在不同步驟中，完成題目。不只如此，數學家還會時常停下來自我詢問⠀
「嗯，我不太確定該從哪開始」⠀
「等等，這條路對嗎？」
數學家不是算得快，也不是犯得錯少。他們生成大量的猜想，但能及早發現錯誤，最終找出更快速、有效率的正確道路。
（未完待續）
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