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新聞中的公民與社會／冰島入歐公投上演大逆轉 52.8%選民不同意

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
冰島公投是否要重啟加入歐盟的談判，結果政府提案以小幅差距遭否決。圖為選民在首都雷克雅未克投票。美聯社
冰島公投是否要重啟加入歐盟的談判，結果政府提案以小幅差距遭否決。圖為選民在首都雷克雅未克投票。美聯社

一、時事掃描

冰島入歐公投上演大逆轉 52.8%選民不同意 原因曝光

北歐島國冰島29日舉行公投，決定是否重啟自2013年起中止的加入歐盟談判。冰島國家廣播公司(RUV)等媒體30日報導，這次公投結果為「不同意」。前年12月就任的冰島總理弗羅斯塔多提爾此前表示，只要結果是不同意，那終其任內，都將不再舉行是否加入歐盟的辯論。【2026/8/31世界日報】

二、命題趨勢

冰島於2009年申請加入歐盟，2010年展開入盟談判，2013年政府將談判擱置，2015年進一步通知歐盟不再將冰島視為候選國。2026年再透過公民投票決定是否重啟入盟談判，使此議題同時涉及民主政治與國際政治。本新聞命題焦點包括直接民主與政治參與、國際/區域整合、接受共同規範的程度、國家政策自主性、參與共同決策的權力；SDGs對應：

SDG16和平正義與健全制度、SDG17夥伴關係。

三、牛刀小試

2026年8月，冰島就「是否重新啟動加入歐盟（EU）的談判」舉行公民投票。投票日前數日曾有民調顯示贊成者略占優勢，但在82.5％的投票率下，最終有52.8％反對、47.2％贊成，重啟談判案遭到否決。投票結果呈現城鄉差異：首都市中心較支持重啟談判，郊區與鄉村則多數反對。反對者關切加入歐盟可能影響漁業資源的自主控制；贊成者強調歐盟可提供更密切的安全與經濟合作。冰島目前雖非歐盟會員，已透過歐洲經濟區（EEA）參與歐洲單一市場。依冰島法律，本次公投屬諮詢性質，國會在法律上不受結果拘束；政府表示將尊重投票結果。此次公投只決定是否重啟入盟談判；若完成談判，仍須再經公投決定是否正式加入歐盟。根據上述資料，從民主政治及國家主權的角度分析，下列哪些推論較為適當？

(A)公投雖屬諮詢性，政府仍可能基於政治責任尊重結果並調整政策

(B)參與單一市場但未入歐，反映國家在整合效益與政策自主間權衡

(C)公投主旨是重啟入歐談判，不足以推定人民對入歐盟的最終立場

(D)公投結果依法不具拘束力，顯示其功能與一般民意調查大致相同

(E)重大國際合作採直接表決，顯示直接民主較代議決定更具正當性

答案：ABC

解析：(A)區分「法律拘束力」與「政治影響力／政治責任」。題幹已有「政府表示將尊重投票結果」，因此不是額外臆測。(B)由「已參與單一市場但未正式入歐」推論國際整合效益與政策自主之間的權衡，資料支持充分，符合國家主權相關概念。(C)否決重啟談判≠已對「最終正式入歐」作成決定。(D)雖然諮詢性公投沒有法律拘束力，但仍是制度化的政治參與，與一般抽樣民調的性質、程序及政治效果不同。(E)冰島選擇以公投處理此議題，不能推論直接民主本身比代議民主具有更高的民主正當性。

四、歷屆試題

亞洲某小國於21世紀初期，正式成為世界貿易組織（WTO）會員國，並依入會承諾，開放農產品進口。該國入會前原本是稻米自給自足的國家，卻被WTO要求開放稻米進口，該國農業團體因而參加全球農運組織，至WTO部長會議會場外抗議。全球農運組織反對WTO，認為歐美等大國透過WTO控制國際貿易並箝制小國，不但未促進貿易或刺激經濟成長，反使各國糧食自給計畫淪為空談，更擴大國家之間和國內的貧富差距。該組織主張，各國應依不同的發展條件與社會需要，支持國內的農民及農產品，而且WTO應立即解散，以杜絕富有國家繼續危害小國農民的生存權利。依據題文推論全球化對國家治理帶來的挑戰，下列哪項論述最合理？(2024分科)

(A)經濟衝突取代政治競爭，改變國家主權運作

(B)全球連動加深，影響政府控制環境變局能力

(C)非政府組織跨國運作，削弱國家的治理能力

(D)全球貿易更加互相依賴，改變國家治理疆界

答案：B

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冰島 公投 歐盟 辯論

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