【國文一點通】標點符號小學堂─破折號的妙用

標點符號雖然不起眼，卻是文章中不可缺少的角色。正確使用標點符號，不僅能幫助讀者掌握句子的停頓與語氣，也能讓文章的意思表達得更清楚。在各種標點符號中，破折號「—」大概是同學們最容易誤用的符號之一，因為它的用途不少，常讓人分不清該在什麼情況下使用。

破折號的作用有三，分別是語意的轉折、聲音的延長及補充說明，只要掌握了這幾種用法，就能減少誤用，讓文章的語氣與意思更加清楚。現在，就讓我們跟著林伶老師一起來認識破折號吧！

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