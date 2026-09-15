快訊

中職／強襲球直擊莊昕諺頭部 王博玄：感到非常抱歉與自責

家屬搬民代關切病情 醫揭「殘酷真相」反問一句讓議員愣住

昔喊「有病我最大」！2004年卡拉OK店縱火釀5死8傷 死囚林旺仁病死獄中

聽新聞
0:00 / 0:00

【國文一點通】標點符號小學堂─破折號的妙用

聯合新聞網／ 力宇教育

標點符號雖然不起眼，卻是文章中不可缺少的角色。正確使用標點符號，不僅能幫助讀者掌握句子的停頓與語氣，也能讓文章的意思表達得更清楚。在各種標點符號中，破折號「—」大概是同學們最容易誤用的符號之一，因為它的用途不少，常讓人分不清該在什麼情況下使用。

破折號的作用有三，分別是語意的轉折、聲音的延長及補充說明，只要掌握了這幾種用法，就能減少誤用，讓文章的語氣與意思更加清楚。現在，就讓我們跟著林伶老師一起來認識破折號吧！

延伸資訊：

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中國文會考總複習(適用116年會考)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10389

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

力宇教育

https://www.leadu-edu.com

力宇教育 國文

力宇教育

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

科學人／機器人的手感 AI 能拿捏嗎？

重點提要 1.傳統工業機器人依賴剛性結構與位置控制，雖有極高精度，卻因缺乏感受力道和退讓的能力，容易盲目推進。 2.在傳動鏈中加入受力會變形的彈性元件，配合編碼器測量變形量，可使機構本身成為高靈敏且具安全緩衝的力感測器。 3.機械夾爪系統採三層架構分工：上層由 AI 解讀複雜雜訊並統籌決策，中層以純物理模型精準控力，底層由機構彈性提供即時緩衝。 近年出現了「無人實驗室」：機器手臂負責移液、換盤、送樣，設備自動離心、培養、拍照、分析，實驗排程由軟體決定，從前只在科幻電影裡出現的 24 小時不停工實驗室，已經成真。但這條漂亮的自動化流程有一個軟肋：樣本一打翻、架子一卡住，系統只能停下來，等人進去收拾。 這件事值得想一想。同一台機器可以連續幾百次把移液針精準插進同一個孔位，誤差僅幾微米；卻對一支倒下的試管束手無策。為什麼？ 因為前者可以「照著座標走」，後者不能。扶正管子、推開架子、擦掉灑出來的液體，這些動作沒有可靠的座標，只能一邊接觸、一邊感覺、一邊修正。因此，機器人在無人實驗室裡只能做「不會出錯的工作」。 這個落差一直存在：讓電腦下棋、解邏輯題相對容易，幾十年過去，AI 甚至能寫

【國文一點通】標點符號小學堂─破折號的妙用

標點符號雖然不起眼，卻是文章中不可缺少的角色。正確使用標點符號，不僅能幫助讀者掌握句子的停頓與語氣，也能讓文章的意思表達得更清楚。在各種標點符號中，破折號「—」大概是同學們最容易誤用的符號之一，因為它的用途不少，常讓人分不清該在什麼情況下使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。