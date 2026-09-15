好讀周報／搞笑諾貝爾獎揭曉！蟑螂乳熱量勝牛奶 內褲埋土也能得獎

文／陳韻涵輯

第36屆「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）9月3日於瑞士蘇黎世揭曉得獎名單，表彰10組研究團隊成員對科學做出「乍看好笑、細想發人深省」的貢獻。過去35年來，搞笑諾貝爾獎都在波士頓劍橋地區舉辦，今年則考量聯邦政府嚴格的入境政策，首度移師美國以外的地區舉行，未來也將輪流在歐洲城市舉行。

搞笑諾貝爾獎由科學雜誌「不可思議研究年報」主辦，模仿諾貝爾獎而生，宗旨是表揚那些「先讓人發笑、接著讓人思考」的科學成果。今年主題為「真菌」（FUNGI），獎座造型為「腳長蘑菇」。除了經典的紙飛機滿天飛橋段外，另安排一齣全新創作的「真菌歌劇」，由打扮成蘑菇造型的得主們登台演出，氣氛詼諧。

典禮主持人「不可思議研究年鑑」雜誌總編亞伯拉罕斯（Marc Abrahams）先前接受「美聯社」訪問時坦言，過去一年來，賓客前往美國變得「不安全」，「不能昧著良心要求所有得主與國際採訪記者必須到場」，因此打破慣例移師美國以外的地區舉辦。主辦單位表示，典禮未來將輪流在歐洲城市舉行，2027年移師比利時第二大城安特衛普，2028年起於偶數年重返蘇黎世舉辦。

●生物學獎／跨物種定義接吻

英國牛津大學演化生物學者布林德爾（Matilda Brindle）、牛津演化生物學教授韋斯特（Stuart West），以及美國佛羅里達理工學院心理學助理教授塔波特（Catherine Talbot）對「接吻」提出更精確的跨物種定義而獲獎。

他們指出，過去對接吻的定義太過於「以人類為中心」，因此重新定義為「涉及方向性、同種間、口對口接觸，伴隨嘴唇些微移動但沒有食物傳遞的非敵對行為」。研究團隊據此比對螞蟻、鳥類、北極熊、猩猩猿猴、人類等物種，結果發現大多數大型類人猿都有類似接吻的行為，東部大猩猩則在演化過程中喪失此技能；科學證據發現，尼安德塔人也曾有接吻行為。

布林德爾強調，應用研究固然重要，若人類因此停止觀察身邊世界並追問「為什麼」，將會是巨大損失，單純出於好奇心，就是科學前進的動力。

●物理學獎／防濺小便斗 模仿狗撒尿

美國韋伯州立大學機械工程學助理教授赫德（Randy Hurd）的團隊發現，尿液噴濺與否取決於液柱撞擊表面的角度，遂仿效狗抬腿撒尿的角度，設計出30度角、外型如鸚鵡螺殼的「Nautilus」小便斗原型。這類小便斗經過測試，相較傳統設計最多可減少50倍的液體濺出量。

觀察狗撒尿角度而設計的防濺小便斗，獲得物理學獎。圖／法新社

●經濟學獎／上流階層更愛「搶糖果」

美國加州大學心理學教授皮夫（Paul Piff）等5位學者分析指出，社經地位較高的人，反而更可能從兒童糖果中順手牽羊，甚至更易做出不道德的行為。團隊透過7項研究發現，開名貴車款的駕駛較常在路口搶道、無視行人；另在實驗室情境中，上層階級受試者也更常拿走原本要留給孩童的糖果，且更傾向將貪婪視為正向特質。

●科技獎／蚊子口器變列印噴嘴

加拿大與中國團隊利用死亡雌蚊的口器，製成高解析度3D列印噴嘴，稱為「屍體列印」（Necroprinting）。團隊比較蜂類螫針、蛇牙、蜈蚣爪等多種生物構造後，發現蚊子口器纖細堅韌、適合精密穿刺，最終製成解析度達18至22微米的噴嘴，尺寸小於市售最小的金屬噴頭。

加拿大麥基爾大學機械工程系副教授曹長宏表示，搞笑諾貝爾獎的重要意義之一，就是讓探索性的思考獲得肯定。他指出，沒人一開始就計畫用蚊子打造3D列印噴嘴，走到這一步是因為仔細觀察看似毫不相關的東西，並保持開放態度，看看它最後會帶學者前往何處。

●化學獎／蟑螂乳 熱量勝牛奶

印度、日本、美國團隊發現，太平洋甲蠊（Diploptera punctata）胚胎所分泌的乳汁蛋白質結晶，熱量密度是牛奶的3倍以上，一舉拿下化學獎。太平洋甲蠊是目前已知世上唯一的胎生蟑螂，團隊以X光繞射搭配自由電子雷射分析蟑螂乳汁結晶的蛋白質結構，發現其緊密的晶格結構能儲存更高濃度的養分。

發現蟑螂奶熱量是牛奶3倍的研究，抱走「搞笑諾貝爾獎」化學獎。圖／美聯社

●和平獎／對敵兇狠 好感度加分

美國跨校團隊透過6項研究調查逾千名美國與印度的受試者發現，人們普遍希望朋友和善地對待自己，但若朋友對自己討厭的人表現兇狠或不友善，反而會提升好感，顯示友誼偏好會隨社交情境改變。

●土壤科學獎／內褲評估生物活性

瑞士與荷蘭團隊號召全球逾千名志工，在至少25個國家埋下1000套全新棉質內褲與茶包，兩個月後挖出來比較內褲分解的程度，藉此建立「內褲分解指數」，評估各地土壤生物活性。結果顯示，內褲在私人花園中分解速度最快、土壤有機質含量也最高，草坪則分解最慢，此指數所提供的土壤健康資訊，與傳統「茶包指數」的結果相符。

●醫學獎／擤鼻涕也有空氣力學

已故日本學者海野德治（Tokuji Unno）研究擤鼻涕的空氣動力學而獲獎，他以流量計與壓力感測器，測量擤鼻時的氣流速度、體積與耳道壓力變化，結果發現擤鼻時的「推力」愈快，愈能有效排出鼻涕，且耳道內的壓力變化不至於增加耳部感染風險。

●生物學獎／白天高溫 踩蛇易被咬

巴西研究團隊為了解何種情況會誘使毒蛇咬人，親自以安全靴踩踏75條巴西蝮蛇的頭部、身體與尾部進行實驗，觀察哪種刺激最可能觸發蛇的咬擊反應。這項研究的目的並非單純冒險，而是希望更了解毒蛇面對人類踩踏等威脅時，在何種條件下會選擇發動攻擊。結果顯示，白天、氣溫較高、踩到蛇頭最容易被咬，且體型較小的年輕蛇類攻擊性較高。

●嗅覺獎／嬰幼兒好聞？ 需要抱抱

波蘭與德國學者分析235名家長的問卷發現，父母普遍非常喜歡嬰幼兒身上的氣味，但隨著孩子年齡增長至青少年期，這股好感明顯下降。先前的研究證實，這可能是因為隨著孩子變得更加獨立，他們對親密關係的需求也隨之降低。

主辦單位強調，搞笑諾貝爾獎自1991年創辦以來，始終秉持著「科學不一定非得從偉大的問題出發」，每一個古怪的疑問，都可能成為理解世界的另一個起點。

搞笑諾貝爾的得獎名單公布後，嚴肅的諾貝爾獎名單將於10月初陸續公布。