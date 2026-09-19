科學人／搭電梯省時又省力？小心壽命正悄悄縮短

有句老笑話說：是的，爬樓梯會增加你的壽命，但你多出來的壽命，都在爬樓梯。雖然聽著像不太正經的調侃，但隨著公共衛生數據累積，也許這不完全是個笑話。

樓梯間的生存遊戲：對抗死亡率的便宜選擇

一篇剛發表於美國心血管藥物期刊（American Journal of Cardiovascular Drugs）可能會嚇壞電梯族的三觀：爬樓梯這行為與心血管死亡率下降39%、全因死亡率（all-cause mortality）降低24%相關。更驚人的是，心肌梗塞（myocardial infarction）與心衰竭（heart failure）發生率也相應減少。

爬樓梯有益健康乍看是理所當然，但科學上這種克服地心引力的垂直負載活動，是否真能作為有獨立價值的健康行為並沒有明證。為此，英國團隊決定蒐集大量數據，替這項日常行為找出它的座標。

48萬人大數據讓健康關聯現蹤

英國東英吉利大學諾里奇醫學院的心臟科臨床醫學家帕多克（Sophie Paddock）與瓦西里烏（Vassilios Vassiliou）動用系統性文獻回顧與統合分析，以統計軟體RevMan梳理480479人的9項觀察性研究，追蹤期中位數中位數14年。

帕多克指出：「在彙總超過45萬名參與者的結果後，我們發現爬樓梯與降低心血管死亡及整體死亡風險之間存在一致的關聯：爬的樓梯越多，健康益處就越大。即使是微小的變化也有可測量的影響。」

別把觀察性研究當成免死金牌

然而觀察性研究只能指出關聯，相關不能輕率等同因果。例如主動選走樓梯的人本身可能就具備更好的飲食習慣或社經地位，這種健康使用者偏誤（healthy user bias）在解讀中必須被謹慎看待。

瓦西里烏指出：「心血管疾病是全球首要的死亡原因，病例在1990年至2019年之間幾乎翻倍。但它在很大程度上是可防範的，透過健康的生活型態：包括規律的身體活動、有益心臟的飲食、不吸菸、維持健康的體重，以及管理血壓、膽固醇和糖尿病。」

這種融入日常的微運動，或許為沒時間運動的現代人提供了務實選擇。在久坐時代，最有效的保命手段或許並非購買昂貴智慧型手錶，而是改掉直奔電梯的慣性。爬樓梯提供垂直負荷心肺刺激，每天走6層樓就足以活絡心血管。雖然關節炎或行動不便者不宜強求，但下次在電梯與樓梯間抉擇時，別忘了，你的身體會記住這決定。

資料來源： 1.Paddock, S., Veerni, R., Bhalraam, U., Meng, J., Dawson-Plincke, E., Tsampasian, V., & Vassiliou, V. (2026). Evaluating the impact of stair climbing on cardiovascular risk reduction: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Cardiovascular Drugs. https://doi.org/10.1007/s40256-026-00811-x 2.Taking the stairs could protect your heart and help you live longer | ScienceDaily 3.Taking the Stairs Could Cut Your Risk of Heart-Related Death by 39%

（本文出自2026.8.19《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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