科學人／敢吃嗎？寶特瓶回收變「高蛋白餅乾」 或成太空人小點心

夏日炎炎，走入超商總免不了想買瓶飲料解渴，但喝完後看著那堆回收桶裡堆積如山的寶特瓶，你是不是也曾閃過一絲罪惡感？

或者，在月底戶頭空空時，是否曾絕望地想著「要是喝過的塑膠瓶也能吃就好了」？別笑，美國航太總署（NASA）正在研究如何把這個狂想變成現實。既然人類每天都在製造無法消化的廢棄物，那何不乾脆把它們做成太空人的下午茶餅乾？這個異想天開的點子，讓塑膠垃圾與飢餓危機這兩個世紀難題，在顯微鏡下找到了荒謬又完美的交集，為循環經濟開啟新局。

誕生自寶特瓶的微型點心μBites

稍早，在美國化學學會（American Chemical Society）年會上，美國南伊利諾大學卡本代爾分校團隊展示了這款顛覆常理的成果。他們成功研發出生物升級再造系統，能將硬梆梆的寶特瓶與廢棄農作物轉化為高蛋白、高維生素的食用餅乾原料，並以3D列印印製成希臘字母μ字樣的微型餅乾「μBites」。這項技術在NASA的深空食物挑戰（Deep Space Food Challenge）中大放異彩，或許能在未來長達3年的火星（Mars）往返任務中，拯救太空人那早已吃膩牙膏狀食品的味蕾。

過去對待塑膠污染，人類大多只能選擇「埋深一點」或「降解成小碎片」這類消極的防守策略，緩不濟急。南伊利諾大學卡本代爾分校的微生物學家亞科迪（Lahiru Jayakody）站了出來，解釋當初研究的動機：「塑膠是碳，食物也是碳組成的。為什麼不專注於製造食物？我們試圖開發塑膠升級再造的技術，以製造更有價值的產品。」在2050年全球糧食需求預估將暴增50%的當下，這樣充滿創意且務實的永續解方身具價值。

不過這項吃塑膠救地球大計也有人不以為然。英國倫敦帝國學院科學家哈雷特（Jason Hallett）直接潑了盆冷水，他指出全球每年產生4億噸塑膠垃圾，人類根本不可能靠吃餅乾消滅垃圾，直言這在商業上行不通，也救不了地球。然而對於在潛水艇、航空母艦上憋了數個月、或飄在太空與垃圾相伴的極端環境工作者來說，這塊餅乾無疑是種救命稻草。

高溫高壓與基因剪刀重塑碳原子

這項新技術的核心說穿了，是一場微生物的強迫進食與變身秀。首先，研究團隊挑選了最常見的塑膠材質聚乙烯對苯二甲酸酯（PET），也就是你手上的寶特瓶主要材質，送入美國南伊利諾大學卡本代爾分校地質學家安德森（Ken Anderson）開發的氧化水熱溶解（oxidative hydrothermal dissolution）反應爐中。在僅使用水與氧氣的高溫高壓環境下，頑固的PET分子鏈被硬生生扯斷，裂解成微生物能一口口吞下的小碎片。

接下來是基因剪刀（CRISPR）大顯神威的時刻。研究生傑亞塞卡拉（Sandhya Jayasekara）與團隊設計出幾款安全菌株，包括釀酒酵母（Saccharomyces cerevisiae）與圓紅冬孢酵母（Rhodosporidium toruloides）。這些基改酵母吞下塑膠降解物與廢棄玉米莖葉後，能在體內合成出蛋白質、脂肪與酸類。研究團隊還用釀酒酵母將植物生質轉化出天然香草精（vanillin）風味，並調整圓紅冬孢酵母的代謝途徑，使其能利用乙二醇合成出維生素A的前驅物β-胡蘿蔔素（beta-carotene）。最後，團隊將這些酵母菌體與纖維、澱粉混合，透過3D印表機印出精準的希臘字母μ字樣。

圖／notebook lm依據論文與報導生成示意圖

從資源回收桶吐出來的餅乾你敢吃嗎？

雖然這款富含蛋白質的塑膠副產品在成份安全檢測上拿到了綠燈，但研究人員目前還沒人真正咬下第一口，因為仍在等待校方的倫理審查。亞科迪對此老神在在，笑稱：「微生物非常聰明。所以，我們正利用牠們的特性來解決我們自己造成的問題。」

目前這款未來太空餅乾的造價高達每公斤60美元，顯然無法與一般零食競爭。然而，隨著未來菌株效率提升與規模化生產，這項技術無疑朝著資源循環再利用跨出了一大步。也許在不久的將來，當你在超商喝完水，將寶特瓶丟進回收機，另一端就會直接吐出香草口味的高蛋白餅乾。這聽起來雖然瘋狂，但與其眼睜睜看著塑膠垃圾裂解，最終以塑膠微粒形式塞滿海洋生物的胃袋，將它交給基改酵母轉化成點心，似乎是現代人類對這顆蔚藍星球最體面的負責行動。

資料來源： 1.Jayasekara, S., Hou, I., Jayantha, B. S. K., Sheflin, E., & Jayakody, L. (2026, August 24). Engineered yeast consortia for converting plastic and biomass-derived compounds into valuable food additives. Poster Board #1081, ACS Fall 2026, American Chemical Society. https://acs.digitellinc.com/live/37/session/586399#event-content-start 2.This cookie started its life as a plastic bottle | EurekAlert! 3.These Microbes Could Turn Plastic and Plant Waste into Ingredients for Protein-Rich Cookies | Discover Magazine 4.Hard to swallow? The future of snacking may be 3D-printed cookies made from upcycled plastic | Food | The Guardian 5.Scientists Turn Plastic Waste Into Edible Cookies Because That’s the Future We Deserve

（本文出自2026.8.27《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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