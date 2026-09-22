科學人／讓美國再次偉大…科學呢？專家揭關鍵角色是他

川普政府大幅刪減科研相關預算、限縮外國人才聘用，令人憂心這不利於美國的長期發展。其實就如 70 頁〈讓美國再次偉大，那科學呢？〉所說，「政府並非一直都是科學研究的主要資助者。……到了1940年代，聯邦政府才開始資助基礎研究。」然後二次大戰及後續的冷戰，尤其是蘇聯率先發射人造衛星後，美國政府對科學研究的投資更是大幅提升。我這篇標題所說的，便是在其中扮演關鍵角色的布希（Vannevar Bush）。

布希很早就同時跨足學界、產業界與政府部門。他於 1916 年取得美國麻省理工學院（MIT）的電機博士學位後，在麻州一所私立大學任教，同時掌管一家無線電公司的實驗室。第二年美國加入一次大戰，他受美國國家研究委員會委託，開發出透過測量地磁變化，來偵測潛艇的裝置，雖未被採用，卻領教了軍方的保守作風。

一次大戰結束後，布希到MIT電機系任教，又是教學、發明、經營企業三線並行，他與朋友創立的雷神公司，後來還成為重要的美國國防承包商。1927 年，他為了研究電網互聯的最佳化，發明「乘積積分儀」來模擬繁複的計算；四年之後他進一步發明「微分分析儀」，成為第一部能夠計算微積分的類比式計算機。

1938 年，布希同時獲邀擔任美國國家航空諮詢委員會（美國航太總署的前身）副主席，以及卡內基華盛頓研究所所長。前者讓他常與軍方高層及美國國會議員打交道，後者是最有影響力的民間科學基金會，又有地利之便，讓他和白宮多有互動。布希因此成為地位絕無僅有的科學家，在企業界、學術界、政治圈都穿梭自如，本身又有深厚底子。

二次大戰爆發後，布希深知美國軍方過於保守又各行其是，無法及時研發出對抗戰局的先進武器，於是在 1940 年 6 月向美國總統羅斯福建議成立由科學家主導的美國國防研究委員會（NDRC）。羅斯福當場批准，並指派布希為主席，同時擔任自己的科學顧問。第二年戰火擴大，在布希的建議下，羅斯福成立美國科學研發辦公室（OSRD）取代NDRC，統籌各界資源，並採「研究合約」模式，撥款委託美國各大學和企業進行研發。在布希的運籌帷幄下，順利完成曼哈頓計畫、雷達開發、青黴素量產等重要成果。

二次大戰結束後，布希再向繼任的杜魯門總統提交歷史性的萬言書《科學：永無止境的疆界》，力陳聯邦政府應資助基礎科學研究，並繼續以「研究合約」模式壯大民間研發能力，研發成果則技轉給企業開創全新的應用。半導體、網際網路、衛星導航等就都是美國政府、學界、企業三方密切結合下的產物，而這也造就了美國科技產業的蓬勃發展。

美國的科技霸權地位可說是歸功於布希的遠見與擘畫，他說：「政府支持科學的任何計畫，都必須保障探究自由。」這句話對照現況，更是令人感嘆。

（本文出自2026.9.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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