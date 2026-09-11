3D實驗室／一花一世界 花朵裡藏著什麼？

春天一到，校園裡經常能看到各式各樣的花朵盛開。同學們有沒有仔細觀察過，一朵花除了漂亮的花瓣之外，裡面還藏著哪些重要的構造呢？今天就讓力宇教育的Ruby老師，帶大家一起認識花朵的構造吧！

一朵花裡，常可以看到花瓣、雄蕊、雌蕊和花托等構造，而雌蕊又可細分為柱頭、花柱和子房，子房裡還有小小的胚珠。當雄蕊產生的花粉落到柱頭上完成授粉後，子房就會發育成果實，胚珠則會發育成種子。我們平常吃到的水果和裡面的種子，都和花朵有這麼密切的關係！

如果只看課本上的圖片，有時候一下子要分清楚這些構造的位置並不容易。Ruby 老師利用【3D實驗室】的數位畫面，一邊講解、一邊帶著同學觀察；介紹到不同構造時，畫面也會搭配發光提示，幫助同學們聚焦在學習的重點上。

透過圖像與老師講解互相搭配，不只讓花朵構造看起來更清楚，也讓課堂上的學習多一點互動與趣味。透過數位畫面的輔助，老師也能一步步引導學生觀察，讓原本課本中的知識變得更容易理解。

快點開影片，跟著Ruby老師一起走進【3D實驗室】，看看一朵小小的花裡，還藏著哪些有趣的自然祕密吧！