快訊

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

抗癌多年復發…90年代「鬼王」胃癌病逝享壽62歲 妻悲慟證實

聽新聞
0:00 / 0:00

3D實驗室／一花一世界 花朵裡藏著什麼？

聯合新聞網／ 力宇教育

春天一到，校園裡經常能看到各式各樣的花朵盛開。同學們有沒有仔細觀察過，一朵花除了漂亮的花瓣之外，裡面還藏著哪些重要的構造呢？今天就讓力宇教育的Ruby老師，帶大家一起認識花朵的構造吧！

一朵花裡，常可以看到花瓣、雄蕊、雌蕊和花托等構造，而雌蕊又可細分為柱頭、花柱和子房，子房裡還有小小的胚珠。當雄蕊產生的花粉落到柱頭上完成授粉後，子房就會發育成果實，胚珠則會發育成種子。我們平常吃到的水果和裡面的種子，都和花朵有這麼密切的關係！

如果只看課本上的圖片，有時候一下子要分清楚這些構造的位置並不容易。Ruby 老師利用【3D實驗室】的數位畫面，一邊講解、一邊帶著同學觀察；介紹到不同構造時，畫面也會搭配發光提示，幫助同學們聚焦在學習的重點上。

透過圖像與老師講解互相搭配，不只讓花朵構造看起來更清楚，也讓課堂上的學習多一點互動與趣味。透過數位畫面的輔助，老師也能一步步引導學生觀察，讓原本課本中的知識變得更容易理解。

快點開影片，跟著Ruby老師一起走進【3D實驗室】，看看一朵小小的花裡，還藏著哪些有趣的自然祕密吧！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國小五上課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10737

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

力宇教育 實驗室 校園

力宇教育

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

閱讀數學／雪花的禮物（三）

上週我們介紹到克卜勒，雖然有人覺得他就是靠著各種嘗試跟創意發想來做研究，有一點像現在的AI。但我認為，作為科學家，克卜勒還是有一個AI現階段無可取代的價值，有些人稱為品味，不過我覺得可以更完整地描述是：能洞察日常生活中看似不起眼，卻蘊藏至理的事物…

3D實驗室／一花一世界 花朵裡藏著什麼？

春天一到，校園裡經常能看到各式各樣的花朵盛開。同學們有沒有仔細觀察過，一朵花除了漂亮的花瓣之外，裡面還藏著哪些重要的構造呢？今天就讓力宇教育的Ruby老師，帶大家一起認識花朵的構造吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。