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新聞中的公民與社會／鼓勵民間投入長照！竹市祭3租稅優惠 房地符合條件可免稅

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
新竹市65歲以上人口已逾7萬5千人、占全市約16%，市府鼓勵民間投入長照服務。長照示意圖。圖／AI生成
新竹市65歲以上人口已逾7萬5千人、占全市約16%，市府鼓勵民間投入長照服務。長照示意圖。圖／AI生成

一、時事掃描

鼓勵民間投入長照！竹市祭三大租稅優惠 房地符合條件可免稅

新竹市65歲以上人口已逾7萬5千人、占全市約16%，市府鼓勵民間投入長照服務。新竹市長高虹安表示，符合條件的長照機構，可享土地增值稅地價稅房屋稅三大租稅優惠，減輕營運負擔；但若未依規定使用，除追補稅款，最高可處應納稅額2倍以下罰鍰。【2026/8/28聯合報】

二、命題趨勢

我國進入超高齡社會後，長照服務體系逐步擴展，並結合民間機構、社福團體與社區資源，形成公私協力的照顧模式。近年中央政府透過房屋稅、地價稅、土地增值稅等租稅優惠，降低民間投入長照的成本；此類優惠並非無條件給予，長照機構須符合資格，並依公益目的使用房地，若違反規定將面臨補稅或處罰。此政策反映政府運用租稅誘因增加長照供給，並透過查核維護公共利益。本新聞命題焦點包括社會福利制度、政策工具、租稅誘因、公私協力、課責機制、高齡社會治理，對應SDG3健康與福祉、SDG10減少不平等、SDG17夥伴關係。

三、牛刀小試

因應高齡人口增加，新竹市宣導符合條件的財團法人長照機構，可依規定申請房屋稅、地價稅及土地增值稅優惠，希望降低民間投入長照服務的負擔。相關資料如下：

甲、新竹市65歲以上人口已占全市人口約16％

乙、免稅房地若未依公益用途使用，須追補稅款

丙、符合條件的長照機構可申請房屋稅與地價稅減免

丁、只提供居家式服務的長照機構不適用部分免稅規定

某學者閱讀上述資料後認為：「政府可藉由政策工具增加民間提供長照服務的意願，但給予優惠後，仍須建立相應的課責機制。」上述甲至丁資料，哪兩項最能支持學者主張？請先在下表左欄寫出兩項資料代號及其關聯，再於右欄勾選一項最適當的政策建議。

答案：

四、歷屆試題

某國因長照需求增加，政府依失能程度設定補助上限與自付額，失能程度愈高者補助愈多。政府官員表示，政府仍負主要照護責任，但民眾也應分攤部分費用，才能維持制度運作。社福團體則指出，重度失能者服務需求較多，補助可能很快用完；經濟困難但未符合免除自付額資格的家庭，也可能因負擔不起而減少使用長照服務。關於長照政策的調整，政府官員與社福協會的看法，分別最符合何種社會福利制度功能的預設？請從作答表格左欄提供的選項，在右欄先寫出分別對應的預設（代號），並依據題文歸納官員的政策偏好及協會對政策的提醒為何。(2026分科，題文節錄改寫)

答案：

本專欄周四刊出

長照 免稅 土地增值稅 房屋稅 地價稅 新竹

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