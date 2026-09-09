圖表看時事／冰川崩墜釀毀滅山洪 圖解中尼洪災過程、冰體怎成天災

路透報導，尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區廿六日爆發嚴重山洪與土石流，兩地已知至少三六二人罹難，逾一千三百人失蹤，其中超過七百人是外籍人士。隨著搜救行動持續進行，死亡人數料將進一步攀升。

此外，中國央視廿七日報導，當局發現西藏地區吉隆縣上游仍有一座堰塞湖存在潰決風險，也讓中尼邊境山區的搜救工作更加困難。尼泊爾當局警告，由於新形成的堰塞湖水位上漲，可能再次發生洪水。

尼泊爾警方與觀光官員表示，境內共有八二六人失蹤，其中五百人是外國人，分別來自超過廿個國家，包括一七七名印度人，以及美國、澳洲、英國及加拿大人。

中國官媒央視報導，西藏吉隆縣另有五五八人失蹤，其中二百六十人是外籍人士。

這次災難波及許多外籍人士，主要與當地的宗教朝聖文化有關。英國廣播公司報導，災區附近有兩座高海拔湖泊，分別是西藏岡仁波齊峰附近的瑪旁雍錯湖，以及尼泊爾拉蘇瓦地區的戈賽昆達湖，是印度教、佛教與耆那教信徒奉為聖地的朝聖地。每年這個時候是朝聖旺季，許多朝聖者會前往這兩座聖湖進行宗教淨身儀式，並欣賞被視為吉兆的滿月。

尼泊爾當局已動員超過五千名軍警搜尋生還者及遺體，並出動直升機向重災區空投印度援助的帳篷、食物與其他緊急物資。

這個由洪水、岩石與冰塊形成的巨大洪流廿六日早上席捲尼泊爾與中國西藏地區之間的區域，摧毀道路、衝斷橋梁、推倒建築物並切斷通訊。

科學家表示，洪水泥流很可能是尼泊爾「朗當利龍峰」冰川崩解加上山體滑坡引發。衛星影像顯示，冰川所依附的岩石崩塌，數百萬噸岩石和冰塊落入下方山谷，傾瀉而下的岩石和冰塊化作泥漿水流，威力大到美國地質調查局將此次山體滑坡記錄為規模五點二地震。

災害影像呈現出洪水駭人的速度與威力。監視器畫面顯示，在接近尼泊爾邊境的中國吉隆口岸，人群在洶湧洪水逼近時拚命奔逃，隨後大量洪水與濃厚的水霧吞沒建築物和車輛。

這場災害造成停電並切斷通訊，而災區本身就是交通不便的偏遠地區，因此進一步阻礙了救援工作。尼泊爾政府表示，洪水摧毀了數十座橋梁以及約四十公里的道路。

國際紅十字與紅新月會聯合會表示，受災最嚴重的地區「極難抵達」，許多重要的救援物資只能透過直升機運送。

聯合國援引尼泊爾當局的資訊表示，約有一萬戶家庭需要「立即援助」。