國際小學堂／酷暑頻襲 「烤」驗歐洲交通系統

歐洲氣溫愈來愈高，許多交通基礎設施卻難以承受極端酷暑。瑞典鐵軌熱到彎曲、德國高速公路路面裂開，倫敦和巴黎的通勤族則擠在沒有空調、宛如烤箱的地鐵車廂裡，只能靠扇子降溫。

紐約時報報導，法國巴黎第九大學氣候經濟專家吉奧弗龍說：「歐洲交通系統是為一個已不存在的氣候模式設計。」

設施亟待升級 最大挑戰是錢

專家指出，許多歐洲國家的鐵路與道路迫切需要升級，以因應極端高溫，否則交通延誤與中斷可能逐漸成為常態。

要讓交通系統全面適應全球暖化，需要投入龐大資金。但專家表示，即使財政吃緊的歐洲政府能夠籌措相關經費，許多國家目前仍將資源優先投入國防而非基礎設施，因此只能進行規模較小的調整。英國薩塞克斯大學教授克羅齊格說：「主要挑戰不是酷暑而是資金。」

高溫導致班次取消的問題，在歐洲鐵路系統尤其明顯。國際建築與規劃公司金斯勒總監馬爾卡希指出，部分軌道系統在擴建和更新時已開始導入新科技。例如，倫敦伊麗莎白線是二○二二年開通的東西向幹線，列車配備空調。其他系統則採取較小規模的調整，例如法國國營鐵路業者已開始改裝車站，以提高應對極端天候能力。

馬爾卡希說：「我們在歐洲面臨的挑戰，是如何回頭調整既有基礎設施以適應新的時代。」

地鐵多無空調 鐵軌熱到變形

極端高溫為歐洲鐵路帶來三大問題，包括空調需求增加、鐵軌變形，以及供電電纜受損。

歐洲冷氣並不普及，鐵道系統也不例外。列車加裝空調通常會與整體鐵路更新工程同步進行，但過程緩慢且成本高昂。倫敦估計斥資卅四億英鎊（約台幣一四八○億元）為皮卡迪利線更換列車，空調就是新車廂特色之一。然而，倫敦大部分地鐵線路沒有空調，遇上熱浪只能自求多福。

此外，歐洲許多鐵路在數十年前興建，當時並未預料會出現如此極端高溫。近年歐洲各地陸續出現鐵軌彎曲甚至隆起。瑞典交通管理局表示，一列貨運列車今年六月出軌，據信就是因高溫導致鐵軌變形。

專家表示，將鐵軌漆成白色，利用反射陽光減少吸收熱量，是相對便宜的應急措施，但長期來看仍需要全面更新。

高架電纜受損 影響鐵路運行

提供電車電力的高架電纜同樣易受極端高溫影響。電纜會因高溫膨脹，老舊電纜可能因垂度過低，被行駛中的列車勾住，導致停電。巴黎高等商業研究學院永續發展課程主任熱梅訥指出，荷蘭今年七月就發生過一起類似事故，影響英國、法國、比利時和德國之間的鐵路交通。

混凝土道路若沒有足夠熱脹冷縮空間，高溫下可能導致路面裂縫甚至隆起。德國部分高速公路今年夏季就因此暫時關閉。

高溫也可能導致路面融化，英國和瑞典的交通都曾因此受到干擾。德國萊比錫的電車今年六月遭遇熱浪時，瀝青因高溫融化、黏稠並黏住軌道，電車曾被迫停駛。

隨著極端高溫日益頻繁，歐洲交通基礎設施被迫因應。對歐洲各國而言，如何在有限財政資源下同時因應國防支出與氣候調適需求，將成未來交通建設重要課題。