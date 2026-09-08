國際小學堂／暖化加劇「熱穹」 歐洲熱浪更凶猛

歐洲自今年五月以來熱浪一波接一波，而對氣候科學家而言，最令人驚訝的是竟有人會感到驚訝。

蘇格蘭聖安德魯斯大學氣候科學研究員派特森說：「我們多年來一直強調，燃燒化石燃料會使地球持續暖化。化石燃料導致這一切。從某種意義上而言，事情就是那麼簡單。」

然而，派特森和其他科學家試圖破解更難的問題。儘管全球暖化顯然加劇熱浪強度，但研究員也在努力弄清楚，產生熱浪的大氣模式是否正在改變。

歐洲人會記得，今年夏季來得特別早，且熱浪幾乎沒有止境。從五月開始，西歐已接連遭遇多波熱浪，哥白尼氣候變遷服務指出，七月出現的兩波熱浪，已是五月以來的第三、第四波。

法國五月下旬氣溫打破五月高溫紀錄，接著經歷法國史上最熱的六月和七月。英國氣象局指出，英國七月平均氣溫通常在攝氏廿一度至廿三度左右，但今年七月全英平均氣溫較正常高了約攝氏三度，並連續迎來多波熱浪。今年英國氣溫超過攝氏卅度的天數，在八月初就已創下紀錄。

冷空氣進不來 地表吸入更多熱

這些嚴酷高溫，原因之一是熱穹效應。巨大高壓氣團滯留在上空，驅散雲層並連續數天甚至數周加熱其下方的土地。它們籠罩西歐時，這些系統會阻擋來自北大西洋冷空氣流入，並從北非吸入更多熱氣。這類被稱為「阻塞」的天氣型態一旦形成，往往不容易移動，熱穹能持續數天甚至數周。

但今年令人關注的並不只是單一熱浪有多熱，而是為何一波又一波。

氣候科學家指出，持續的高壓阻塞可能是關鍵。當大氣環流停滯，原本應該將冷空氣帶進歐洲的噴射氣流被迫繞行，熱穹便能在歐洲上空維持。前一波熱浪過後，地表已經乾燥，土壤含水量降低，更多太陽能量會直接轉化為地表熱能，使下一波高壓系統到來時更容易迅速升溫。

海洋異常溫暖 夜間降溫更困難

異常溫暖的海洋也可能讓情況更加嚴峻。世界氣象組織指出，今年歐洲海域尤其是地中海異常溫暖，暖海水不只提高空氣中的熱量和濕度，也讓夜間降溫更加困難，形成高溫持續累積的環境。

這一切都發生在全球暖化的背景下。歐洲是全球暖化最快的洲，升溫速度約為全球平均的兩倍。較高的背景氣溫意味，即使大氣環流模式與過去相似，熱浪也更容易突破紀錄。

造成熱穹的天氣模式並非新鮮事，但如今在溫室氣體排放造成的暖化下發生，使熱浪更可能達到創紀錄高溫並持續很長時間。

北極升溫牽動 天氣循環變慢了

其他自然或人為的環境改變，可能也導致熱穹效應更加頻繁發生，且持續更久。科學家正試圖解開這些變化的謎團。

其中一個改變與北極有關。炎熱赤道和寒冷北極間的溫差，有助於北半球天氣持續循環。但隨著北極地區暖化速度是全球其他地區的數倍，溫差正在縮小。這可能導致天氣系統移動速度更遲緩，產生更持久的熱浪。科學家目前仍在研究北極暖化究竟會如何改變噴射氣流，以及它對歐洲熱浪頻率的具體影響。

在歐洲，空氣汙染減少也意外造成升溫效果。工業排放氣體含有能反射陽光的懸浮微粒，歐盟嚴格限制這類排放，讓空氣變乾淨，卻影響抵銷暖化的「空中遮陽傘」，加速地表升溫。

一些最新研究也將目光投向北大西洋一片反常偏冷的海域。這片被稱為「冷斑」的海域位於冰島與格陵蘭附近，格陵蘭冰層融水可能影響海洋環流，進而改變噴射氣流路徑，使高壓系統更容易在歐洲上空形成。

不過，科學家仍在研究這項機制在今年熱浪中究竟扮演多大角色。

最終科學家想了解一個攸關歐洲未來的重要問題，如果全球持續暖化，熱浪是否會從偶發極端事件，逐漸變成歐洲每年夏季常態？今年一波波高溫，可能正是這場變化的警訊。