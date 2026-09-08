快訊

西瓜卡企鵝掰！Suica新角色票選開跑、海外也能投票 11/18公布結果

三大法人轉賣超近百億元！台股震盪554點 資金轉進3族群

記得帶傘！2縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／從實驗到紅遍全球！「巴斯克乳酪蛋糕之父」退休 女兒接班守1堅持

聯合報／ 好讀周報
La Viña餐廳主廚里維拉被視為巴斯克乳酪蛋糕之父，但他本人並沒有特別愛這種蛋糕。（圖／紐約時報）
La Viña餐廳主廚里維拉被視為巴斯克乳酪蛋糕之父，但他本人並沒有特別愛這種蛋糕。（圖／紐約時報）

文╱編譯梁采蘩

西班牙北部城市聖塞巴斯提安，一個風雨交加的下午，65歲的里維拉（Santiago Rivera）走出蛋糕工廠，向即將接手他甜點王國的兒子與女兒道別。這位被視為「巴斯克乳酪蛋糕之父」的主廚，決定在6月1日退休，把餐廳與烘焙坊交給下一代。

里維拉比喻自己是年邁國王，步伐緩慢地回到街尾的La Viña餐廳。這間餐廳如今擠滿遊客，許多人在雨中護著手中奶香濃郁的蛋糕，餐廳內也有數十人擠在狹窄木吧檯前，大口享用巴斯克乳酪蛋糕。

近40年前，里維拉還是頭髮蓬鬆的年輕酒保，常利用休假試做食譜，其中包括一款紐約風格乳酪蛋糕。為了在狹小廚房裡節省時間與檯面空間，他拿掉蛋糕底層餅皮，改以較高溫烘烤，讓表面呈現焦香的焦糖色澤。

他的父親雖然失明，仍能從客人滿足的反應中看出這款甜點的潛力。里維拉回憶，父親對他說：「桑提，永遠不要停止做這款乳酪蛋糕。」

多年後，這款原本與巴斯克地區沒有淵源的甜點，不知怎地竟成為當地代表料理之一。類似的蛋糕開始出現在市內各處櫃檯上，如今一些企圖取而代之的對手，甚至做出上面放著糖果棒的版本。

里維拉說，這股盛名讓他自豪但也「筋疲力盡」。多年來處理螃蟹、倒啤酒，還不停端出巴斯克蛋糕，讓身體「嚴重耗損」。他說，自己該收起活動蛋糕模了；但是他留下的這個高膽固醇王國，影響力已遠遠超出家鄉。

在西班牙，巴斯克蛋糕早已是甜點菜單上的定番。馬德里就有兩種流派：Alex Cordobés主打極致流心，包裝與定價都像珠寶一樣講究，排隊的客人從沒少過；99 Cheesecake走的是樸實無華，一片售價99歐分，讓消費者自由選擇淋上各式醬料。相關節慶與店家愈來愈多，花樣也愈來愈誇張。

里維拉和他的繼承人則認為，這些創新都是離經叛道。「不要加任何配料！」他的26歲女兒莎拉（Sara）說。里維拉也同意，過度濃稠的流心、開心果口味與其他改動，說穿了只是想刷存在感。

里維拉說，當年他的初衷更單純；年輕時就讀天主教學校，本想當傳教士，用某種方式幫助別人。

後來他受訓成為電工，卻一直找不到穩定工作。1987年，他不情願地回到家族創立數十年的酒吧La Viña工作。隨著時間過去，他把這份工作視為機會。他的4名表親不怎麼把餐廳事業放心上，於是他採取行動，把La Viña變成他的實驗廚房，先後試做巧克力慕斯、肉丸，以及在那個關鍵日子做出巴斯克蛋糕。

1997年，在一名來自高級飯店的主廚建議下，里維拉不再把蛋糕冷藏，以便讓中心口感更柔軟。顧客注意到咖啡機旁的巴斯克蛋糕後，他賣出的數量也增加。這筆收入來得正是時候。1999年第二個孩子出生後不久，里維拉與妻子分居，事業也面臨被迫搬離的危機。

里維拉說，早年熟客頂多每兩個月才會放縱自己吃一片，但當地政治情勢轉變幫了一把。長期有損巴斯克地區形象的本土恐怖主義逐漸消退，以小酒館與壯麗海岸景色著稱的聖塞巴斯提安，便成為美食饕客與外國主廚的朝聖地。

觀光、行銷，加上食材容易取得，超市就買得到奶油乳酪、雞蛋、糖和少量麵粉，讓這款蛋糕的名聲開始跨越國界與文化。

里維拉40年前發明巴斯克乳酪蛋糕。為了在狹小廚房裡節省時間與檯面空間，他拿掉蛋糕底層餅皮，改以高溫烘烤，讓表面呈現焦香的焦糖色澤。（圖／紐約時報）
里維拉40年前發明巴斯克乳酪蛋糕。為了在狹小廚房裡節省時間與檯面空間，他拿掉蛋糕底層餅皮，改以高溫烘烤，讓表面呈現焦香的焦糖色澤。（圖／紐約時報）

國王 西班牙 食譜 好讀周報

好讀周報

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「好想多訂幾次婚喔！」白木屋如何從蛋糕界香奈兒到賠 5 億走向熄燈？

矯正署商城成隱藏美食寶庫！科長自嘲2月花8000元：越當越窮

被騙好多年？服務生爆餐廳4大驚人真相 這款免費餐點千萬別吃

去IKEA只買家具？必吃美食排行榜TOP 10出爐！

相關新聞

國際小學堂／暖化加劇「熱穹」 歐洲熱浪更凶猛

歐洲自今年五月以來熱浪一波接一波，而對氣候科學家而言，最令人驚訝的是竟有人會感到驚訝。

好讀周報／從實驗到紅遍全球！「巴斯克乳酪蛋糕之父」退休 女兒接班守1堅持

在西班牙北部城市聖塞巴斯提安，一個風雨交加的下午，65歲的里維拉（Santiago Rivera）走出蛋糕工廠，向即將接手他甜點王國的兒子與女兒道別。這位被視為「巴斯克乳酪蛋糕之父」的主廚，決定在6月1日退休，把餐廳與烘焙坊交給下一代。

好讀周報／AI是《神隱少女》的無臉男？他看見AI本質：善惡取決於人類

近一兩年來，人形機器人以及各類AI產品的出現，讓人們眼花撩亂，陷入狂喜或狂嘆狂哀的多重情緒中，從而讓人更看不清AI的本質為何。

科學人／都市綠化種樹錯了嗎？搞錯一點恐引發嚴重空污

在對抗都市熱島效應與氣候變遷的過程中，「廣植樹木」一向被視為改善城市空氣品質的不二法門。樹木確實具備攔截懸浮微粒與降溫的效益，但在大氣化學的世界裡，種樹救地球這件事沒有想像中單純。 綠化背後的化學陷阱 植物在行光合作用與抵禦熱壓力時，會向大氣釋放大量的生物源揮發性有機化合物（biogenic volatile organic compounds, BVOCs），其中最主要的一種成分就是異戊二烯（isoprene）。當這類化學物質遇上都會區汽機車排放的氮氧化物（nitrogen oxides, NOx），再經過強烈陽光的催化，就會發生光化學反應，在近地面生成刺激性的地表臭氧（ground-level ozone）。高濃度的地表臭氧不僅會損害人體呼吸道，也是引發嚴重空氣污染事件的主因之一。 隨著各國針對人為源揮發性有機化合物（anthropogenic volatile organic compounds, AVOCs，如溶劑、油氣與清潔劑）的管制日趨嚴格，人為有機廢氣逐步下降，這使得植物自身排放的揮發性有機物在城市光化學反應中的影響力不降反升。 捕捉城市的「化學呼吸」 過往評估

國際小學堂／酷暑頻襲 「烤」驗歐洲交通系統

歐洲氣溫愈來愈高，許多交通基礎設施卻難以承受極端酷暑。瑞典鐵軌熱到彎曲、德國高速公路路面裂開，倫敦和巴黎的通勤族則擠在沒有空調、宛如烤箱的地鐵車廂裡，只能靠扇子降溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。