科學人／每日一杯含糖飲料 胃癌風險恐增2.45 倍？

手搖飲、汽水、運動飲料，對很多人來說不是偶爾放縱，而是日常固定班底。美國約65%成年人每天至少喝一份含糖飲料，而一項由麻省總醫院布萊根癌症研究所（Mass General Brigham Cancer Institute）進行的研究發現，每天喝含糖飲料的人，觀察到的胃癌風險較高；相較之下，人工甜味飲料則沒有出現同樣關聯。研究刊登於《胃腸肝病進展》（Gastro Hep Advances）。不過，先別急著把手上的飲料當成胃癌倒數計時器，這項研究看到的是相關性，還不能證明含糖飲料直接造成胃癌。

研究追蹤了11萬多人

含糖飲料過去已被研究連結到較高的大腸直腸癌、乳癌與肝癌風險，但和胃癌之間的關係仍比較不清楚。為了進一步了解，研究團隊分析了護理師健康研究（Nurses’ Health Study）與健康專業人員追蹤研究（Health Professionals Follow-Up Study）的資料。這兩項長期研究在數十年間蒐集參與者的飲食、生活型態與健康資訊。

這次分析共納入112,284名參與者，期間有278人罹患胃癌。研究資深作者、麻省總醫院布萊根癌症研究所腸胃科醫師與流行病學家安德魯・陳（Andrew T. Chan）表示，這是第一項在美國族群中顯示含糖飲料攝取與胃癌存在關聯的研究。他也指出，胃癌是全球癌症死亡的第五大原因，但人們對飲食如何影響胃癌，仍了解不多。

每天一份，風險差異達2.45倍

研究團隊在調整其他可能風險因素後發現，每天至少喝一份含糖飲料的人，胃癌風險是每月喝不到一份者的2.45倍。這項關聯在男性與女性中都可觀察到。

研究也發現，整體果糖攝取量較高，與較高胃癌發生率有關。果糖是這類飲料中的主要甜味來源之一。以護理師健康研究中的女性為例，每天喝超過一份含糖飲料者，胃癌風險是很少喝者的3.04倍。相較之下，研究團隊在控制其他因素後，沒有發現人工甜味飲料攝取較多與胃癌發生率較高有關。

在這項研究中，含糖飲料包括碳酸飲料、潘趣酒（punch）、檸檬水（lemonade）與運動飲料；人工甜味飲料則定義為低熱量碳酸飲料。

幽門螺旋桿菌不是這次關聯的答案

幽門螺旋桿菌（H. pylori）感染是已知的胃癌風險因素，因此研究人員也在940名參與者的子集中檢視幽門螺旋桿菌狀態。結果顯示，略高於三分之一的人有感染證據，但含糖飲料攝取量並沒有和幽門螺旋桿菌感染相關。

這點讓問題變得更值得追問：如果含糖飲料與胃癌風險的關聯不是由幽門螺旋桿菌感染來解釋，那麼可能還有其他飲食、代謝或生活型態因素參與其中。不過，研究目前沒有直接回答機制，只能指出這個關聯值得後續研究確認。

這項研究不能證明因果

研究作者也強調，這是一項觀察性研究，因此不能判定含糖飲料本身就是胃癌發生率較高的原因。喝較多含糖飲料的人，可能還有其他生活型態或健康差異，這些差異也可能影響胃癌風險。

研究也有一些限制。例如，研究中關於幽門螺旋桿菌感染與胃癌家族史的資訊有限；參與者也以白人為主，因此較難分析不同種族或族群之間是否存在差異。即便如此，這項研究的參與者人數龐大，且擁有數十年的詳細飲食、健康與生活型態資料，讓研究團隊能調整許多潛在胃癌風險因素。

目前比較穩妥的結論是：每天喝含糖飲料與較高胃癌風險之間存在關聯，但背後原因仍需要更多研究確認。對一般人來說，這項研究不是要製造飲料恐慌，而是提醒我們，含糖飲料可能不只是熱量問題；當「每天一杯」變成長期習慣，它和健康之間的關係就值得更仔細看待。

資料來源： 1.Sugary Drinks Linked to 145% Higher Risk of Gastric Cancer 2.Gweon, T.-G., Ha, J., Kim, H., Du, M., Song, M., & Chan, A. T. (2026). Association between sugar-sweetened and artificially sweetened beverage intake and gastric cancer incidence. Gastro Hep Advances, Article 101097. https://doi.org/10.1016/j.gastha.2026.101097

（本文出自2026.9.3《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）